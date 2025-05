INE sancionará a candidatos del PJF que hagan alusión a algún partido político

El Instituto Nacional Electoral (INE) indicó que las campañas de aspirantes al Poder Judicial deben mantenerse alejadas de cualquier imagen o elemento que los vincule con partidos políticos; de lo contrario, podrían enfrentar sanciones.

José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo del INE en Coahuila, explicó que aunque la legislación no prohíbe explícitamente ciertos colores, existen lineamientos que prohíben a los candidatos utilizar símbolos, tonos o mensajes que puedan asociarse con institutos políticos.

“Lo que buscamos es que las boletas y las campañas mantengan total neutralidad. Los aspirantes no pueden presentarse como parte de un partido, porque por ley, las candidaturas al Poder Judicial no deben tener respaldo partidista. Quien se postula es la persona, no un partido”, puntualizó.