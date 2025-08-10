Nacional Senado Claudia Sheinbaum Austeridad

Credencial para votar

INE moderniza la Credencial para Votar: más tecnología, más seguridad

INE moderniza la Credencial para Votar: más tecnología, más seguridad

INE moderniza la Credencial para Votar: más tecnología, más seguridad

FABIOLA P. CANEDO

En un paso decisivo hacia la modernización de los procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la actualización del modelo de la Credencial para Votar, tanto para ciudadanos en territorio nacional como para quienes residen en el extranjero. El nuevo diseño incorpora tecnologías de vanguardia y elementos de seguridad avanzados, con el objetivo de hacerla prácticamente infalsificable y fortalecer la confianza ciudadana en este documento clave para la democracia mexicana.

Se busca incrementar las medidas de seguridad de la credencial, alineándola con las mejores prácticas internacionales. Entre los elementos innovadores se encuentran microtextos y componentes ópticamente variables, así como el reemplazo de las tintas visibles e invisibles por tintas termo cromáticas, termo reactivas e infrarrojas. El diseño de seguridad será de alta resolución, y se incorporarán códigos QR de alta densidad y datagramas para verificación rápida. Además, la fotografía digital a color será visible al reverso, sustituyendo la imagen impresa con tinta ultravioleta.

Pensando en las personas con debilidad visual, el nuevo modelo incluirá un elemento táctil, una muesca o corte especial en el contorno, que facilitará la identificación de la credencial mediante el tacto. Este detalle representa un avance significativo en materia de inclusión.

La versión para mexicanos residentes fuera del país conservará la leyenda “desde el extranjero” y sumará códigos QR de alta densidad en el reverso, lo que permitirá un acceso rápido y seguro a información pública y verificación de autenticidad.

La producción del nuevo modelo comenzará a finales del primer semestre de 2026, una vez concluido el proceso de licitación para contratar a la empresa encargada de su fabricación. Esta transición considera la vigencia del contrato actual, el desarrollo del nuevo centro de producción y los plazos técnicos necesarios para su implementación.


El diseño fue previamente aprobado por la Comisión del Registro Federal de Electores y representantes de los partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia, lo que garantiza consenso institucional en torno a esta transformación.


Con esta actualización, la ciudadanía podrá contar con una credencial más robusta, moderna y adaptada a las exigencias de hoy.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Credencial para votar Elecciones 2026

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
INE moderniza la Credencial para Votar: más tecnología, más seguridad


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405385

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx