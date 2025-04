INE invita a ciudadanos a participar en proceso para seleccionar cuatro consejerías del IEPC Durango

El Instituto Nacional Electoral (INE) convoca a la ciudadanía a participar en proceso de selección y designación de cuatro consejerías del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC Durango), para la inscripción las personas interesadas pueden acceder al registro en: https://vinculacion.ine.mx/sivople/app/capturaCurriculumPublico?execution=e1s1

Las personas interesadas en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 2. Tener inscripción en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;

3. Tener más de 30 años a la fecha referida en el segundo párrafo, de la Base Novena; 4. Poseer título profesional de nivel licenciatura con antigüedad mínima de cinco años a la fecha referida en el segundo párrafo, de la Base Novena;

5. Gozar de buena reputación y no haber tenido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

6. Ser persona originaria de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a la fecha referida en el segundo párrafo, de la Base Novena, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses;

7. No haber tenido registro a una candidatura ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años a la fecha referida en el segundo párrafo, de la Base Novena;

8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la fecha referida en el segundo párrafo.

9. No tener inhabilitación para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; 10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la fecha referida en el segundo párrafo, de la Base Novena, como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni cargo en una Subsecretaría u oficialía mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No tener cargo de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gubernatura, ni Secretaría de Gobierno o su equivalente a nivel local. No tener cargo de Presidencia Municipal, Sindicatura, Regiduría o titularidad de dependencia de los Ayuntamientos;

11. No haber sido persona designada por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Presidencia o Consejería Electoral, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango o de cualquier otra entidad federativa;

12. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos;

13. No ser persona inscrita o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan; entre otros más.

El INE puso a disposición de la ciudadanía el correo [email protected] para recibir información y documentación relacionada con el incumplimiento de cualquier persona aspirante con lo manifestado en el formato 8 de 8.

De igual forma, se puso a disposición de las personas aspirantes con alguna discapacidad visual el examen de conocimientos en sistema Braille. Para tal efecto, las personas aspirantes podrán comunicarse al número telefónico y la cuenta de correo electrónico que a continuación se indican: Correo electrónico: [email protected] Conmutador: 56284200 Ext. 344632. Los periodos de notificación y atención serán en días hábiles, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, tiempo del centro, con excepción de los requerimientos de información y notificaciones urgentes que especifiquen un plazo.

A continuación se indican algunas de las fechas importantes (ver imagen)