INE garantizará voto inclusivo para personas con discapacidad y comunidad trans

El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicará protocolos para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarias de casilla en la elección de diversos cargos del Poder Judicial, así como para garantizar que las personas trans tengan las condiciones para ejercer el voto en igualdad de condiciones.

Desde un enfoque de derechos humanos y una perspectiva antidiscriminatoria, como lo ha hecho en elecciones anteriores, el INE aplicará el Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad como funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.

Dicho protocolo establece las acciones para crear las condiciones que permitan la participación efectiva de las personas con discapacidad en todos los tipos de elección, en igualdad y sin discriminación.

Las personas con algún tipo de discapacidad que resultaron insaculadas en la primera etapa de capacitación y que fueron visitadas por los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), serán informadas para que, en caso de que accedan a ser funcionarias o funcionarios de casilla seccional , conozcan las medidas de nivelación y pasen a la segunda etapa de capacitación en calidad de propietarias.

Es decir, en la segunda etapa de capacitación se designará a las personas con discapacidad como presidentas, secretarias o escrutadoras de la Mesa Directiva de Casilla Seccional.

Además, a quienes participen como funcionarios de casilla, se les brindará información sobre el protocolo de inclusión de personas con discapacidad.

El protocolo señala que, para la jornada electoral del 1 de junio, se instalarán casillas seccionales en lugares con acceso seguro y libre a las personas con discapacidad. El INE determinó capacitar al funcionariado para que, en caso de que una persona por su discapacidad no pueda ingresar a la casilla, se contará con un sobre especial para trasladar la boleta o boletas, así como la mampara móvil fuera del inmueble.

La persona con alguna discapacidad que así lo requiera, tanto al momento de votar, como al ser parte del funcionariado de Casilla Seccional, podrá solicitar el apoyo de una persona de su confianza . Además, el día de la elección, las personas con alguna discapacidad, mujeres embarazadas o adultas mayores podrán votar sin hacer fila.

Por otra parte, en esta elección, el INE también aplicará el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones.

En este caso, se establecen directrices para incentivar la participación, en su calidad de electorado, de las personas trans (travesti, transgénero y transexual). El documento determina que todas las personas trans que tengan Credencial para Votar vigente y estén inscritas en la Lista Nominal de Electores podrán ejercer su derecho al voto el día de la elección.

Los funcionarios de las mesas de casilla capacitados para que, en caso de que el aspecto físico de la persona electora no sea concordante con la identidad de género, con la fotografía de la credencial para votar, el nombre o el sexo, se le permita ejercer el voto. Además, se referirán a la persona por sus apellidos, no por su nombre y no se hará ningún cuestionamiento sobre su identidad.

INE garantizará voto inclusivo para personas con discapacidad y comunidad trans