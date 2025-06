INE descarta a 33 magistraturas de circuito por promedio en licenciatura

El Consejo General del INE determinó que 33 ganadores a magistraturas de circuito no son elegibles, por no alcanzar el promedio mínimo de 8 en Licenciatura o de 9 en materias relacionadas a su especialidad, por lo que el triunfo se otorgará al segundo lugar con mayor votación.

Por unanimidad, las consejerías señalaron que estas personas no cumplen con el requisito establecido en la Constitución para poder ocupar el cargo.

Además, se declaró la validez de la elección de Tribunales Colegiados de Circuito con 462 cargos, así como la sumatoria total de los votos.

La consejera Carla Humphrey subrayó que no se pueden redondear las calificaciones, y esto se detectó en al menos 33 casos.

"Algo que en definitiva no puedo acompañar, es la propuesta que se nos hace de modificar el requisito de tener 8 en la licenciatura, sí, es un requisito establecido en la Constitución, me parece absurdo que sea la Constitución, pero así está establecido y es vigente", dijo.

El consejero Uuc-kib Espadas subrayó que la ley establece un límite claro, y no puede aplicarse un supuesto criterio para subir 79 a 80, en algunos casos.

"Me parece de una enorme soltura para inventar hechos inexistentes. No son criterios de las universidades y muchísimo menos son criterios aritméticos ampliamente aceptados", aseveró.

"Pero 8 es 8 y 7.9 como 7.999 están por debajo de 8 y no se puede redondear, exactamente igual que no se pueden redondear las mayorías calificadas en las Cámaras, ni en la de Diputados ni en la de Senadores ni en las locales, o sea, no estamos en una negociación de calificaciones, no estamos en un acuerdo convencional, los números son lo que son. Y si la ley pone un límite, límite es ése", expuso ante el pleno.

La consejera Dania Ravel expuso que los comités de evaluación debían verificar que se cumpliera con estos requisitos y no se hizo.

"No está haciendo esta revisión de forma adecuada; ha manifestado que existen varios casos en donde no se tiene todavía la constancia de que efectivamente se haya cumplido con el promedio que exige la Constitución y, aun así, se están dando por válidos. Entonces, me parece que incluso la revisión es poco eficaz", dijo.

Van sin paridad total

Por separado, las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel solicitaron declarar vacantes algunos cargos donde no se alcanzó la paridad de género, debido a la falta de mujeres candidatas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por 6 votos.

La consejera Zavala explicó que hay ausencia de candidatas mujeres en algunos circuitos judiciales porque no se garantizó la paridad en la postulación.

"Y me preguntarán de dónde les traigo yo una propuesta en la que el criterio fundamental que la sostiene es que ningún cargo que le corresponda a una mujer por derecho puede ser ocupado por un hombre", manifestó.

La consejera Ravel consideró que asignar a hombres en espacios que estaban originalmente destinados y pensados para ser ocupados por mujeres "nos regresa un discurso que teníamos por lo menos hace 10 años, si no es que más, cuando el argumento era que no había mujeres en los puestos de elección popular porque las mujeres simplemente no querían participar y estaban los hombres que eran los que sí querían participar".