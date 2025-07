INE defenderá padrón electoral ante implementación de nueva CURP

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que van a defender el padrón electoral y la lista nominal, ante la eventual implementación de la CURP que será el nuevo documento de identificación oficial, y aclaró que el gobierno no les ha pedido estos datos.

Sostuvo que la credencial para votar se mantendrá "firme y sólida", y consideró que no será reemplazada por la nueva CURP, sino que caminarán de forma paralela.

Además, aseguró que no hay ningún planteamiento por parte del gobierno para transferir los datos del padrón para conformar este nuevo documento de identidad oficial.

"No es así, no hay una petición, no hay nada de eso, pero si existiera, como puede ser el caso que tú misma planteas, pues estaríamos sentados 11 consejeros, no Guadalupe. Así es de que no hablemos de que se va a entregar el Padrón y la Lista Nominal, porque sería lo más ilógico que pudiera pasar en este momento de que estuviéramos atreviéndonos a decir que vamos a entregar el Padrón y la Lista", apuntó.