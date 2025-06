INE declara validez de la elección de ministras y ministros de la SCJN

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha declarado oficialmente la validez de la elección de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el marco del Proceso Electoral Extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF 2024-2025). Así lo dio a conocer la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

Según el comunicado del INE, el Pleno del Consejo General presentó los resultados finales de los cómputos de esta elección crucial.

La Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala enfatizó que en México, "la democracia no se impone, se construye desde la base, desde la participación libre e informada de millones de mexicanas y mexicanos; se construye con quienes aceptan con generosidad y compromiso cívico ser funcionarias y funcionarios de casilla, con quienes capacitan, observan, cuentan votos y organizan cada etapa del proceso electoral".

Asimismo, el INE destacó que el pleno aprobó la sumatoria de cifras y un procedimiento operativo que es "la expresión viva de la voluntad de la ciudadanía que, con esperanza y convicción, salió a votar para decidir el rumbo de México".

Finalmente, la Consejera Presidenta informó que se tomaron medidas para que no se repitieran las irregularidades detectadas en esta ocasión, determinando de manera unánime excluir los casos observados para no afectar los resultados obtenidos en más del 99% de las casillas instaladas en el país. Esto asegura que la votación se recibió "de acuerdo con los parámetros legales y constitucionales".

En la Sesión Extraordinaria del Consejo General, las consejerías evidenciaron una estrategia para beneficiar a candidaturas mediante acordeones, que coinciden en un 80% con las ganadoras a nivel nacional, que incluso ponen en duda la validez de la misma. Sin embargo, reconocieron que no hay evidencia para determinar que fue un acto generalizado que impactó en los resultados electorales.

El INE invalidó 818 casillas, que presentan un 0.9% de las 83 mil 956 instaladas en la jornada electoral, por irregularidades como casillas zapato, con más de 100% de votos, presencia de acordeones, entre otras.

Esto equivale a 3 millones 779 mil 622 votos para la elección de la Corte, un 3.2% de los 116 millones de votos que se emitieron para este cargo.

El consejero Arturo Castillo señaló que, la operación con acordeones podría configurar una afectación directa a la equidad en la contienda por ser propaganda ilícita, incluso como un supuesto de nulidad en caso de comprobarse en sede jurisdiccional.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei respondió al consejero Castillo, al calificar como una situación "extrema y lamentable" que se plantee no declarar la validez por inconsistencias en 881 casillas.

El consejero Martín Faz detalló que hay 19 mil 336 casillas, un 23% del total, donde resultaron ganadoras las nueve candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecieron en el acordeón que se denunció en la mayoría de las quejas.

Este comportamiento se repitió en 15 entidades federativas, es decir, en el 47% de los estados el acordeón obtuvo un triunfo absoluto para la conformación de la Suprema Corte.

El consejero Uuc-kib Espadas subrayó que los acordeones fueron una influencia indebida en la elección, pero no cumplen con el requisito establecido por el Tribunal Electoral para determinar que la elección está viciada de manera generalizada ni fue determinada en definir a los ganadores.

"No tenemos evidencias que apunten a eso, pero sí por el contrario. Me molestan profundamente las irregularidades que encontramos, pero me parece que tenemos que poner los pies sobre la tierra. No estamos hablando ni de muy lejos de una operación de Estado comparable a las que ejecutaba la Comisión Federal Electoral en el año 88", apuntó.