INE avanza plan para actualizar elementos de seguridad en la credencial para votar

La Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la recomendación para actualizar elementos de seguridad en la credencial para votar, mientras que partidos expresaron sus inquietudes en torno a la nueva CURP biométrica.

El proyecto aún deberá ser discutido en comisiones, y posteriormente en sesión del Consejo General, en las próximas semanas.

Las modificaciones consisten en eliminar la tinta ópticamente variable y sustituirla por una tinta termo cromática, termo reactiva o infrarroja, en la parte frontal de la credencial.

En la parte posterior, se plantea incorporar otra fotografía a color, hacer una actualización de los códigos QR y añadir otro elemento con relieve para que puedan ser identificadas con personas con debilidad visual.

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Justo López, consideró que estas actualizaciones fortalecen a la credencial para votar y previenen su falsificación, sin embargo, reconoció que hay incertidumbre ante la CURP biométrica.

"Entonces, 16 millones de credenciales que no se tramiten o un porcentaje, que no sabemos cuál sería, pues pone en riesgo la actualización del padrón electoral, es una preocupación que tenemos", continuó el representante partidista.

Advirtió que no se puede volver a los años 70, cuando el padrón electoral estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, porque implicaría un retroceso a las reformas impulsadas por todas las fuerzas políticas.

Por parte de Morena, Francisco de la Huerta, respaldó los cambios propuestos a la credencial con fotografía, para mantener estándares de seguridad.

En semanas previas, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha señalado que hasta el momento no hay una petición del gobierno para entregar estos datos, pero afirmó que el padrón y la lista nominal serán defendidos.

"No es así, no hay una petición, no hay nada de eso, pero si existiera (...) pues estaríamos sentados 11 consejeros, no Guadalupe. Así es que no hablemos de que se va a entregar el padrón y la Lista Nominal, porque sería lo más ilógico que pudiera pasar en este momento que estuviéramos atreviéndonos a decir que vamos a entregar el padrón y la lista", apuntó.