Industriales dialogan con autoridades fiscales en encuentro organizado por Canacintra Gómez Palacio

FABIOLA P. CANEDO

En un esfuerzo por fortalecer la comunicación entre el sector productivo y las autoridades fiscales, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio llevó a cabo un encuentro empresarial que reunió a representantes de organismos empresariales de La Laguna con funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del síndico del Contribuyente. El objetivo principal fue escuchar, atender y dar seguimiento a inquietudes fiscales que afectan directamente a las empresas de la región.

La reunión contó con la participación de figuras clave como Jesús Gabriel Escareño López, tesorero de Canacintra; la Érika Guadalupe Escamilla Flores, síndico del Contribuyente; y Alberto Báez Castro, representante del SAT Torreón. Su presencia permitió abrir un canal directo de diálogo técnico y operativo sobre temas fiscales que impactan a los afiliados.

Durante el encuentro se abordaron diversas inquietudes planteadas por los empresarios, incluyendo casos específicos que requieren atención por parte de las autoridades. Los asistentes destacaron la importancia de contar con espacios como este, donde se pueden plantear dudas, recibir orientación y buscar soluciones conjuntas que favorezcan el cumplimiento fiscal sin afectar la competitividad de las empresas.

Este tipo de iniciativas, impulsadas por Canacintra Gómez Palacio, refuerzan su compromiso de ser un puente de comunicación entre el sector empresarial y las instituciones gubernamentales. La cámara empresarial reiteró su disposición para seguir promoviendo el diálogo, la confianza y la colaboración en beneficio de sus afiliados y del desarrollo económico regional.

Según se informó, con este encuentro se da un paso más hacia la construcción de una cultura fiscal más sólida, transparente y participativa, en la que las empresas puedan operar con mayor certeza jurídica y las autoridades mantengan un vínculo cercano con quienes generan empleo y crecimiento en La Laguna.


               
               


               

               
               

               
               
               
