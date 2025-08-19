Torreón Contaminación Wrangler Profeco Simas Torreón

Inteligencia artificial

Industria tecnológica mexicana se prepara para una nueva era con inteligencia artificial

Industria tecnológica mexicana se prepara para una nueva era con inteligencia artificial

Industria tecnológica mexicana se prepara para una nueva era con inteligencia artificial

FABIOLA P. CANEDO

La aplicación de la inteligencia artificial (IA) está transformando radicalmente el panorama empresarial en México, y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) está decidida a liderar ese cambio. Así lo afirmó Ricardo Burciaga Baca, presidente del organismo, al destacar que la IA no busca sustituir al ser humano, sino potenciar sus capacidades y mejorar la eficiencia de los procesos productivos.

Burciaga reconoció que existe temor en algunos sectores ante el avance de la inteligencia artificial, pero subrayó que la clave está en capacitar al talento humano para manipular y aprovechar estas herramientas.

“El ser humano no crea cosas para sustituirse a sí mismo. La inteligencia artificial es para hacer mejor nuestro trabajo, para potencializarlo”, afirmó.

El presidente de Canieti explicó cómo la automatización, combinada con procesos de software, ciberseguridad e inteligencia artificial, está generando una verdadera transformación digital. A diferencia de la revolución industrial del siglo XX, que se centró en la mecanización, la revolución actual es intelectual y digital, y exige que las empresas converjan entre ambos mundos para mantenerse competitivas.

Muchas industrias, especialmente las de manufactura, aún operan con procesos manuales. Sin embargo, al incorporar tecnología, software y acompañamiento en investigación, esos procesos pueden volverse predictivos. Burciaga ejemplificó cómo una empresa puede anticipar sus necesidades de inventario, logística y atención al cliente gracias a la automatización.


“Imagina que llega un pedido y el sistema genera una cotización basada en una aplicación similar hecha en febrero. Eso es eficiencia, eso es modernización”, explicó.


El siguiente paso es fortalecer el ecosistema tecnológico en México. Para ello, Canieti está organizando el primer foro para el desarrollo del “Corazón del Norte Tecnológico”, un evento que reunirá a empresas, medios, instituciones educativas, gobierno y organizaciones para definir el rumbo de la industria digital en la región América. Aunque aún no hay fecha oficial, se anticipa que el foro se celebrará en octubre, con el respaldo de tres empresas multinacionales interesadas en instalarse en el país.


Burciaga recordó que Canieti, en conjunto con la embajada de Estados Unidos, ya ha organizado con éxito el foro para el desarrollo de la industria de semiconductores, y aseguró que ahora están preparados para dar el siguiente paso.


“Sabemos hacer las cosas. Lo que sigue es fortalecer el ecosistema tecnológico”, concluyó.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Inteligencia artificial empresas Industria tecnológica

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Industria tecnológica mexicana se prepara para una nueva era con inteligencia artificial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407641

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx