Indignan campos de exterminio por grupos criminales en México

Los primeros datos sobre campos de exterminio de grupos criminales en México vienen de 20 años atrás.

Estos sitios no son fosas clandestinas, son lugares donde sistemáticamente se asesina y se intenta desaparecer los cuerpos -ya sea incinerándolos y triturándolos o disolviéndolos en ácidos- y se han documentado en Michoacán, Tamaulipas, Baja California y Jalisco, aunque hay otras entidades donde los colectivos piden investigar, pero las autoridades no siempre las escuchan o minimizan los casos.

En 2009 la historia de Santiago Meza López, "El Pozolero", del Cártel de Tijuana, conmocionó al país. El hombre confesó haber disuelto unos 300 cuerpos en sosa cáustica en predios ubicados en las afueras de Tijuana durante nueve años... Eso era sólo el inicio.

El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, reabrió el debate nacional sobre la negligencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno para investigar estos lugares, donde decenas de personas fueron asesinadas y exterminadas.

Este sitio fue asegurado en septiembre pasado por la Guardia Nacional, pero fue hasta el pasado fin de semana cuando las fotografías y videos tomados por el grupo Guerreros Buscadores se hicieron virales, que las autoridades estatales y federales se involucraron, pese a que el rancho estaba bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco.

"El problema es que seguimos encontrando tanto lugares de exterminio como restos, pero volvemos a lo mismo, la fiscalía no los levanta", comentó Edith González, presidenta de Amor por los Desaparecidos.

"Las autoridades todo el tiempo tratan de ocultar y de minimizar todo. No les conviene todo esto que estamos exhibiendo, a los que menos les interesa que se dé a conocer es a las autoridades", expuso Ceci Patricia Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora.

En Coahuila, particularmente en la región Laguna, se han encontrado 27 zonas "positivas a restos óseos" o zonas de exterminio, como las llama el colectivo Grupo Vida.

Desde hace 10 años el colectivo salió a los ejidos, ranchos, terrenos baldíos y parajes alejados para, con pico y pala, cavar la tierra. En el camino encontraron el horror: Patrocinio, Santa Elena, San Antonio del Alto, Estación Claudio, comunidades donde hallaron predios con restos óseos, la mayoría calcinados.

"No terminamos. De los 27 estamos trabajando en ocho (...). Tenemos tres o cuatro vírgenes, que no se ha intervenido porque no acabamos, pero sabemos que hay restos porque los encontramos, se recuperaron casquillos. Pero no podemos empezar. Necesitamos manos", explica la representante de Grupo Vida, Silvia Ortiz, madre de Stephanie, desaparecida en 2004 en Torreón.

El primer gran hallazgo fue Patrocinio, un ejido de San Pedro. En abril de 2015 Grupo Vida encontró restos humanos calcinados, tambos con diesel quemado, esposas y ropa de chicos y grandes.

En un inicio se hallaron más de 3 mil restos óseos, pero conforme pasó el tiempo y siguieron encontrando fragmentos, la contabilidad pasó de sumar número de fragmentos a kilos de restos óseos.