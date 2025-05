Incumplen con 'Escuela Saludable', continúa venta de comida chatarra

A través de la plataforma digital "Mi Escuela Saludable" (www.miescuelasaludable.org), en el presente ciclo escolar 2024-2025 se han recibido 38 reportes de 23 escuelas de Coahuila que continúan con la venta de comida chatarra, pese al acuerdo federal que entró en vigor el pasado 29 de marzo, además de que algunas no cuentan con comités de vigilancia ni tienen acceso a agua potable.

Del total de reportes de instituciones educativas de esta entidad, un 76.3% siguen con la venta de refrescos, 92.1 % venden comida chatarra, 73.7 % no venden frutas ni verduras, 92.1% no tienen comités que vigilen la prohibición de la venta de comida chatarra y un 63.2 % no cuentan con bebederos de agua.

Mientras que en el vecino estado de Durango, hay un acumulado de 28 reportes recibidos de 21 escuelas. Un 67.9% continúa con la venta de refrescos, un 85.7% venden comida chatarra, un 71.4% no venden frutas y verduras, 85.7% no tienen comités que vigilan la prohibición de la venda de comida chatarra y un 67.9% no tiene bebederos de agua.

En la pasada celebración del día del Niño y la Niña, diversas organizaciones que forman parte de la Alianza por la Salud Alimentaria presentaron dicha plataforma para monitorear el cumplimiento de la regulación de alimentos permitidos y no permitidos en todas las escuelas del país, tras un mes de implementarse de forma obligatoria.

Madres, padres, directivos, docentes y estudiantes pueden reportar si se siguen vendiendo refrescos, bebidas azucaradas, productos ultraprocesados, así como saber si hay una oferta de alimentos saludables como frutas, verduras, semillas y cereales, acceso a agua potable y si existen comités de vigilancia.

Mencionaron que, para entender el grave problema de salud pública que enfrenta el país, es clave para significar la urgencia de actuar con rapidez.

En México, 1 de cada 4 niñas y niños vive ya con sobrepeso u obesidad. De no actuar con rapidez, en 2035 se estima una prevalencia del 56 %,2 es decir, 1 de cada 2 niñas y niños vivirá con diabetes en la adultez temprana. Además, 1 de cada 6 personas mayores de 20 años ya vive con diabetes.

Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable, dijo que regular los ambientes alimentarios en las escuelas es clave para que las y los escolares aprendan a comer bien en la escuela, como una lección de vida.

Sin embargo, para consolidar estos cambios, consideró que la SEP debe integrar, en cada ciclo escolar, acciones paralelas sobre educación nutricional, dar acceso a agua potable gratuita y crear un sistema de monitoreo.