Incumple Issste con inauguración del HRAE de Torreón y SNTE urge a mejorar servicio

El director general del Issste, Martí Batres Guadarrama incumplió con la inauguración del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, Coahuila. El funcionario federal había dicho que la clínica, de la que poco se sabe sobre su funcionamiento porque las autoridades se han mantenido con total hermetismo, sería inaugurada el pasado mes de abril, pero no fue así; ahora, trabajadores de la salud dicen que podría ser la próxima semana, entre el miércoles y viernes, aunque nada es oficial.

“En este mes de abril vamos a inaugurar otro nuevo hospital, el Hospital Regional de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila. Este hospital va a tener un costo de 3 mil millones de pesos, está en una superficie de 98 mil metros cuadrados, va a atender a 350 mil derechohabientes y va a contar con 250 camas censables y 260 camas no censables”, expresó Batres durante “La mañanera del Pueblo” que ofreció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo el pasado primero de abril del año en curso.

El HRAE comenzó a brindar algunos servicios de manera parcial desde el segundo semestre del año pasado y según Batres, es una de las cinco unidades médicas del organismo a inaugurarse durante este 2025, como parte de las acciones de fortalecimiento de infraestructura en beneficio de las y los afiliados.

El HRAE, es la obra más importante en materia de salud que se ha construido en La Laguna en las últimas tres décadas, esto después de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que recibió a los primeros pacientes entre los años de 1982 y 1983, de acuerdo al testimonio del médico especialista en Urología, Luis Gerardo del Moral Rossete, que en ese entonces era residente de primer año de Cirugía General.

De cara a la inauguración, hace días estuvieron en Torreón autoridades federales del Issste para revisar los avances del proceso de migración del Hospital General “Dr. Francisco Galindo Chávez”, ubicado sobre la Alameda Zaragoza al HRAE así como las condiciones laborales en las que se dará el mismo. La directora del Hospital de Especialidades, Margarita Moreno declaró que para la migración, estaban pendientes 350 plazas activas entre médicos, personal de enfermería y de otras categorías. La intención, era que desde el pasado lunes 28 de abril, se comenzaría a citar al personal para las firmas de los movimientos, asegurando que el cambio de adscripción será como Hospital Regional, de tercer nivel. Dijo que el HRAE tiene su propio presupuesto (dijo que no tenía el monto) y que el pasado 21 de abril, recibieron algunos camiones con insumos y medicamentos de Laboratorios de Biológicos y Reactivos (Birmex).

Sobre el uso que le darán al edificio del Hospital General, comentó que una vez que se encuentre desocupado se hará un dictamen estructural y que Nivel Central determinará si se queda como una Clínica Hospital o una Clínica de Medicina Familiar.

SNTE TIENE QUEJAS

Por su parte, el secretario general de la Sección 35 del SNTE, Arturo Díaz González dijo que el magisterio necesita que el Issste les brinde un mejor servicio pues no es posible que sigan con la problemática de citas médicas diferidas de entre cuatro y cinco meses. “Las enfermedades no esperan, debe ser atención inmediata, esperamos que con la nueva clínica esto ya tenga solución, no puede ser posible. Nosotros no somos culpables de que se hayan saqueado las oficinas (del Issste) por algunos cuantos, nosotros merecemos un servicio digno, no pedimos casos especiales pero sí una atención rápida y expedita”, comentó.

Dijo que tanto en el Hospital General como en el HRAE, también hay denuncias de maestros sobre suspensión de cirugías por falta de instrumentos así como de insumos para resonancias magnéticas y tomografías.

El líder sindical consideró que el Instituto debe considerar la posibilidad de dejar el Hospital General como segundo nivel de atención para evitar una saturación en el HRAE que tendrá una población beneficiada de 350 mil derechohabientes con impacto regional para más de un millón de personas provenientes de estados como Coahuila, Durango y Chihuahua. Tan solo en la Sección 35, hay alrededor de 28 mil personas agremiadas más sus familias.