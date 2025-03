Inconformidad por multas frente al ISSSTE

Derechohabientes del ISSSTE externaron su inconformidad por las constantes multas que agentes de Tránsito y Vialidad de Torreón aplican cuando acuden al Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), donde según acusaron, los elementos han emprendido una cacería contra quienes se estacionan junto al camellón de la vialidad de acceso.

Debido a la falta de espacios de estacionamiento afuera del inmueble, los usuarios se ven obligados a dejar sus vehículos junto al camellón, sobre todo cuando transportan a adultos mayores o personas con discapacidad, para que no tengan que caminar grandes distancias, dado que regularmente la acera está ocupada con los autos de los propios trabajadores.

En ocasiones, los familiares tienen que esperar a los pacientes afuera, pues el personal de vigilancia se pone muy estricto con los accesos y solamente dejan entrar a quienes van por atención médica, por este motivo es que se quedan adentro de los vehículos estacionados.

Sin embargo, señalaron que en las últimas semanas se ha incrementado la presencia de agentes viales que acuden a quitar las placas a los vehículos que están junto al camellón, en un área donde todavía no están delimitados los cajones y, además, no hay espacio suficiente para estacionar las unidades.

En el acceso principal al HRAE, no se han completado los trabajos de pavimentación, además de que no se han delimitado los cajones para las unidades, ni los accesos para personas con discapacidad, de manera que quienes son llevados en sillas de ruedas o tienen dificultades para desplazarse, no encuentran la forma de acceder al lugar.

Otro problema que han señalado es que no se han colocado los arbotantes ni lámparas de alumbrado público sobre el mismo camellón, donde solamente están las bases que van a sostener los postes, lo que consideran que es riesgoso por las noches.

Además, hace falta que se plantel algunos árboles, sobre todo previendo que ya se presentan altas temperaturas y no hay sombra en la cual puedan resguardarse mientras esperan a que salgan sus familiares del hospital.

Es común ver, afuera de esa institución, a personas de pie o sentadas sobre el camellón, expuestas al sol mientras esperan a algún familiar o ellos mismos necesitan hacer tiempo para que les entreguen algún resultado de estudios o que se llegue la hora de su cita.