Incendio en vivienda abandonada moviliza a Bomberos en Lerdo

La madrugada de este viernes, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Lerdo atendieron un reporte de incendio en una casa habitación ubicada sobre el bulevar José Santos Valdez, en la colonia Lucio Cabañas.

El llamado de auxilio se recibió a las 05:48 horas, informando que una vivienda de dos pisos estaba envuelta en llamas.

De inmediato, una unidad de bomberos se trasladó al lugar, encontrando que se trataba de un inmueble en aparente estado de abandono.

En el interior se consumían varios sillones y acumulaciones de basura, lo que generaba una densa columna de humo visible a distancia. Los elementos iniciaron de inmediato las maniobras de sofocamiento, logrando controlar y extinguir el fuego en pocos minutos.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales significativos, ya que las llamas se concentraron en los objetos acumulados dentro del inmueble.

El servicio concluyó a las 06:29 horas, retirándose el personal sin novedad.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.