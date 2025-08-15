Policiaca SEGURIDAD ACCIDENTES VIALES INCENDIOS NARCOMENUDEO HOMICIDIOS

INCENDIOS

Incendio en vivienda abandonada moviliza a Bomberos en Lerdo

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio

Incendio en vivienda abandonada moviliza a Bomberos en Lerdo

Incendio en vivienda abandonada moviliza a Bomberos en Lerdo

EL SIGLO DE TORREÓN

La madrugada de este viernes, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Lerdo atendieron un reporte de incendio en una casa habitación ubicada sobre el bulevar José Santos Valdez, en la colonia Lucio Cabañas.

El llamado de auxilio se recibió a las 05:48 horas, informando que una vivienda de dos pisos estaba envuelta en llamas.

De inmediato, una unidad de bomberos se trasladó al lugar, encontrando que se trataba de un inmueble en aparente estado de abandono.

siglonet-229334

En el interior se consumían varios sillones y acumulaciones de basura, lo que generaba una densa columna de humo visible a distancia. Los elementos iniciaron de inmediato las maniobras de sofocamiento, logrando controlar y extinguir el fuego en pocos minutos.


Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales significativos, ya que las llamas se concentraron en los objetos acumulados dentro del inmueble.


El servicio concluyó a las 06:29 horas, retirándose el personal sin novedad.


Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: incendios casa colonia Lucio Cabañas Lerdo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Incendio en vivienda abandonada moviliza a Bomberos en Lerdo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406751

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx