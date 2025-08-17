Policiaca Accidentes Viales Detenidos Policiaca Saltillo Ramos Arizpe

Incendio consume puesto de alimentos en la colonia San Joaquín

EL SIGLO DE TORREÓN

Un tabarete, utilizado para la venta de alimentos, se incendió la madrugada de este domingo en la colonia San Joaquín de Torreón.

El siniestro fue reportado alrededor de la 1:40 horas en la calle Montes de Oca, hasta donde acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de la Estación Centro a bordo de la máquina de ataque rápido número 29.

Al llegar, los bomberos encontraron en llamas el interior del tabarete, procediendo de inmediato a sofocar el fuego con una línea de tres cuartos de agua. En el lugar se localizaron calcinadas una mesa y una silla, sin que se encontrara presente el propietario del negocio.

