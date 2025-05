Incendio consume habitación en Lerdo; dos personas atendidas por crisis nerviosa

La mañana de este viernes se registró un siniestro de considerable magnitud en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Gerardo Vázquez, del municipio de Lerdo, Durango, el cual movilizó a los cuerpos de emergencia y dejó como saldo daños materiales significativos, así como dos personas con crisis nerviosa.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:51 horas, en el domicilio marcado como Calle Privada Juan Lira, sin número, ubicado entre la avenida Canal Sacramento y calles de la citada colonia.

Fueron los propios habitantes del inmueble quienes, tras percatarse del avance del fuego, salieron inmediatamente al exterior y solicitaron el auxilio del sistema estatal de emergencias 911.

En respuesta al llamado, la Dirección de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio de Lerdo despacharon tres unidades motrices especializadas, cuyos elementos se encargaron de llevar a cabo las labores de control y extinción del incendio.

Tras implementar las maniobras correspondientes, los apagafuegos lograron sofocar las llamas mediante la utilización de aproximadamente cuatro mil litros de agua, evitando que el fuego se propagara hacia otras áreas de la vivienda o a domicilios contiguos.

Sin embargo, las llamas consumieron parcialmente una de las habitaciones, afectando un colchón, una tarima de madera, un aparato de aire acondicionado, diversas prendas de vestir, así como objetos personales y enseres domésticos.

Durante el operativo, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención médica prehospitalaria a dos personas que presentaban evidentes signos de alteración emocional. Se trató de la señora Irene “N”, de 50 años de edad, y Jorge “N”, de 22 años, quienes fueron estabilizados en el lugar sin que se requiriera su traslado a un centro hospitalario.

Una vez controlado el incendio, las autoridades permanecieron en el sitio realizando labores de ventilación y enfriamiento del área afectada, dando por concluido el servicio alrededor de las 10:30 horas, sin que se reportaran mayores complicaciones.