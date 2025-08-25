Inauguran en La Jabonera, la VII edición de la Liga Municipal de Cachibol

Este lunes fue inaugurada la séptima temporada de la Liga Municipal de Cachibol, organizada por el Instituto Municipal del Deporte (IMD) de Torreón.

En esta edición se cuenta con la participación de 25 equipos de diferentes categorías y en ambas ramas.

El acto inaugural inició con la presentación de autoridades, encabezadas por Ramón Chufani, director del IMD, además de Ernesto Trinidad y Antonio Juárez, coordinadores de la Liga de Cachibol.

Esta edición habrá equipos de Torreón, Ciudad Lerdo, Gómez Palacio, Francisco I. Madero, además de Tlahualilo y San Pedro de las Colonias.

Los juegos se llevarán a cabo los lunes en La Jabonera en rama femenil y en el Gimnasio Alamedas en la varonil.