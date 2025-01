Inauguran en el CAN exposición de los laguneros Mariana Zertuche y Roberto Mascorro

Mariana Zertuche ha colocado una cortina negra en el ventanal principal de la Galería del Centro de Artes del Norte (CAN). La luz se cuela por pequeños orificios y dibuja imágenes inversas en cuadros colgantes. El público, curioso, interactúa con la obra. La artista ha titulado Cámara Oscura a su instalación y asegura haber tomado los principios básicos del artefacto, cuyos indicios datan del siglo X después de Cristo.

Se trata de la inauguración de la exposición Sometimes As a Fog, Sometimes as a Shadow, curada por José Jiménez Ortiz, donde, además de Zertuche, también participa el fotógrafo Roberto Mascorro con su instalación Biofilia. El evento tuvo lugar este miércoles 15 de enero en punto de las 17:00 horas.

“Se me ocurrió aprovechar los tiempos muertos de la galería, entre una exposición y otra siempre hay tiempos muertos, y empezar a invitar a chavos que tienen una intención de empezar una carrera en las artes (es la primera exposición de los dos) y generar proyectos curatoriales bastantes sencillos que a ellos les permitan indagar en su proceso de trabajo. Es obra muy verde, en el sentido de que los chavos están empezando”, indicó José Jiménez Ortiz en entrevista antes de la inauguración.

Tal como lo menciona el curador, la Galería del CAN tendrá pequeños proyectos curatoriales entre las distintas exposiciones programadas para 2025. Se contempla invitar a artistas jóvenes, pero también a creadores con trayectoria. Interesa el diálogo generacional y el fruto que pueda brotar de ello.

“No me interesa el formato convencional de las exposiciones donde la gente llega y se para a ver las obras, lo que me interesa es que ahorita hagamos una especie de círculo donde ellos, más que exponer la obra, la dialoguen con la gente que va llegando”, agregó el curador.

Otro de los objetivos es que los artistas también compartan su proceso de creación. Tanto Mariana Zertuche como Roberto Mascorro ofrecerán talleres en estos días. La primera instalará el viernes una cámara oscura en el Hotel Río Nazas, el segundo reunirá a interesados para tomar fotografías de paisaje en el centro histórico de Torreón.

Y es que mientras la instalación de Mariana Zertuche se enfoca más en las imágenes que surgen dentro de la habitación, Biofilia de Roberto Mascorro se dirige hacia el paisaje y su apreciación. Ambos proyectos que abordan imágenes encuadradas y proponen reflexionar sobre cómo estas habitan en un contexto interior y exterior.

La exposición conjunta Sometimes As a Fog, Sometimes as a Shadow, de Mariana Zertuche y Roberto Mascorro, estará disponible hasta el viernes 17 de enero en la Galería del CAN, ubicada al interior de Casa La Morelos.