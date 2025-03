IMSS Coahuila recluta nuevos especialistas durante la Feria de Reclutamiento 2025

El evento también conocido como “Draft de médicos”, se realizó entre el 26 de febrero y el 13 de marzo en la Ciudad de México.

La Jefatura de Desarrollo de Personal del IMSS informó que los resultados permiten cubrir el 98 por ciento de las plazas vacantes en los Hospitales Generales de Sub Zona (HGSZ) No. 21 de San Pedro y No. 6 de Parras de la Fuente.

Cobertura de plazas médicas en diferentes regiones

En la Zona Norte de Coahuila se ocuparon 18 plazas con seis suplentes, mientras que en la región Carbonífera se cubrieron 20 vacantes.

Para la región Centro, el IMSS logró completar 32 plazas y 11 suplentes, asegurando la atención médica en hospitales de esta área.

El IMSS Coahuila destacó que la incorporación de estos especialistas fortalecerá la capacidad de atención médica en las unidades del estado.

Especialidades médicas cubiertas en el Draft 2025

Entre las especialidades médicas que se lograron cubrir se encuentran anestesiología, cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina de urgencias, nefrología, oncología, traumatología, geriatría y medicina interna.

Otras áreas con nuevos especialistas incluyen neumología, neurocirugía, terapia intensiva, urología, otorrinolaringología, oftalmología y cirugía plástica, entre otras.

Compromiso del IMSS con la cobertura total de plazas

La Jefatura de Desarrollo de Personal subrayó que el proceso de reclutamiento no concluye con el Draft de médicos. En las próximas semanas se realizarán contrataciones individuales mediante convocatorias específicas.

“El IMSS Coahuila continúa firme en su compromiso de lograr la mayor cobertura de plazas médicas posible”, informó la institución, asegurando que las acciones de reclutamiento se mantendrán activas para fortalecer el sistema de salud en el estado.