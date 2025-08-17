Impulsan profesionalización de operadores del transporte público para mejorar el trato a usuarios

Torreón Transporte público Torreón Simas Regreso a clases Obras Públicas

FABIOLA P. CANEDO

Con el objetivo de concientizarlos sobre la importancia de brindar un servicio de calidad y respeto a los usuarios, la Dirección de Transporte Público Municipal lleva a cabo un curso de profesionalización dirigido a los choferes de camiones.

César Alvarado Mendoza, director de la dependencia, dijo que el curso se lleva a cabo en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), para fomentar entre los choferes del transporte público, actitudes empáticas, responsables y solidarias hacia los usuarios.

El funcionario destacó que la capacitación aborda temas esenciales como el control de emociones, la seguridad vial y los valores en la movilidad, orientados a fortalecer la cultura de respeto y la buena atención en el transporte público.

“Estas acciones forman parte del compromiso de la administración municipal para profesionalizar las áreas que tienen contacto directo con la ciudadanía, y mejorar la atención en el servicio público”, resaltó el funcionario.

Indicó que el curso permite a los operadores adquirir herramientas para actuar con criterio ante diversas situaciones, prevenir conflictos y resolver incidentes de forma pacífica, priorizando la seguridad y el bienestar de los pasajeros.


Asimismo, destacó que la formación continua no solo mejora la calidad del servicio, sino que también eleva la percepción ciudadana sobre el transporte público como un espacio seguro y confiable.


Alvarado Mendoza dijo que con estas acciones se trabaja de manera cercana con los sectores que participan en la movilidad urbana, garantizando un servicio eficiente, humano y a la altura de las necesidades ciudadanas.



               
               


               

               
               

               
               
               
