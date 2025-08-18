Torreón Torreón Transporte público Simas Obras Públicas SISTEMA VIAL ABASTOS-INDEPENDENCIA

Impulsan campaña para recolectar aceite de cocina

El vertido indecuado del aceite genera contaminación.

El vertido indecuado del aceite genera contaminación.

diana gonzález

Para reducir la contaminación que ocasiona el vertido inadecuado de aceite vegetal la Dirección de Ecología y Protección al Ambiente puso en marcha una campaña intensiva para su recolección.

Gustavo Acosta Vázquez, director de Ecología, advirtió que un solo litro de aceite puede contaminar hasta mil litros de agua y al ser arrojado al drenaje, provoca taponamientos que generan brotes de aguas negras y problemas de saneamiento en diversas colonias.

Para facilitar la participación ciudadana, se instalaron contenedores color naranja en el Parque La Esperanza, donde los vecinos podrán depositar su aceite de cocina usado y contribuir al cuidado del medio ambiente.

El funcionario destacó que esta iniciativa busca fortalecer acciones en favor del entorno y promover hábitos responsables entre la población.

Informó que el aceite recolectado será entregado a la empresa Gilio, especializada en su transformación en biodiésel, lo que evita que llegue a los mantos acuíferos y fomenta la economía circular mediante el aprovechamiento de energías limpias.


               
               


               

               
               

               
               
               
