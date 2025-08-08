Impulsa CTM Monclova formación sindical y profesional

La Federación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Monclova mantiene un programa constante de formación sindical y profesional para trabajadores interesados en representar legalmente a sus compañeros, informó Jorge Carlos Mata López, secretario general de la organización.

Indicó que actualmente se imparten cursos y talleres dentro del Instituto de Capacitación de la CTM, con participación de expositores especializados que actualizan a los asistentes sobre las reformas laborales y su correcta aplicación en los centros de trabajo.

“No hablamos de liderazgos, hablamos de representaciones sindicales. La ley exige que los trabajadores elijan libremente a quienes los representen, y eso implica preparación formal”, señaló el dirigente.

Los cursos permiten a los trabajadores conocer sus derechos y obligaciones en los procesos de elección interna, donde actualmente deben votar de forma libre, directa y secreta.

Agregó que también se capacita de manera constante a los comités seccionales, a fin de que sus integrantes conozcan el marco normativo y eviten caer en incumplimientos legales que podrían derivar en sanciones laborales o auditorías.

Ofrece CTM opciones de bachillerato y universidad en línea

Como parte de su estrategia educativa, la CTM Monclova impulsa desde hace varios años un programa de preparatoria abierta en coordinación con el Gobierno del Estado, dirigido a trabajadores que deseen continuar sus estudios.

“En cuatro o cinco meses pueden terminar la preparatoria. De ahí, si su promedio lo permite, pueden ingresar a una carrera profesional, incluso con apoyo económico”, detalló Mata López.

El dirigente explicó que actualmente se trabaja en un convenio con una universidad del estado de Nuevo León, lo que permitirá ofrecer carreras técnicas y profesionales en línea, facilitando el acceso a la educación sin que los empleados deban ausentarse de sus centros laborales.

Hasta la fecha, suman 66 generaciones egresadas de este programa, con un promedio de 40 alumnos por generación, lo que representa más de 2 mil 600 trabajadores beneficiados en la Región Centro.

El secretario general de la CTM destacó que estos esfuerzos forman parte de una nueva dinámica sindical que promueve el respeto a la ley, el acceso a la educación y la representación real de los intereses de la base trabajadora.

“Estamos hablando de un nuevo sindicalismo que entiende la economía actual, que capacita y que cumple. Esa es nuestra línea de trabajo en la CTM Monclova”, concluyó.