'Impedir marcha a Gaza refleja la represión de Egipto contra disidencia'

Once ONG egipcias denunciaron este jueves que las medidas tomadas por las autoridades de Egipto que impiden la Marcha Global a Gaza "extiende" la "represión" que ya "sufren innumerables egipcios a quienes se les niega sistemáticamente el derecho a expresar pacíficamente su solidaridad con los palestinos".

"Durante décadas, los regímenes autoritarios de Egipto han sido un obstáculo fundamental para tales expresiones de apoyo. Sin embargo, bajo el presidente (de Egipto), Abdelfatah al Sisi, esta represión se ha profundizado y se ha vuelto más abierta, marcada por una estrategia cada vez más descarada para silenciar la disidencia", señalaron en un comunicado estas organizaciones, entre ellas Cairo Institute for Human Rights Studies, Egyptian Front for Human Rights y Egyptian Commission for Rights and Freedoms.

Llamaron a que Egipto permita "inmediatamente que quienes deseen expresar pacíficamente sus opiniones, sean extranjeras o egipcias, ejerzan ese derecho, incluso liberando a su creciente población de presos de conciencia y, entre ellos, a quienes se solidarizan con los palestinos".

Según denuncian, desde el comienzo de la guerra israelí en la Franja de Gaza en octubre de 2023, "al menos 150 activistas egipcios, incluidos menores de edad , que protestaron en solidaridad con Palestina fueron arrestados y permanecen detenidos hasta el día de hoy, algunos de ellos enfrentando cargos infundados de terrorismo, al igual que decenas de miles de otros presos políticos egipcios pacíficos".

Este comunicado se produce después de que las autoridades egipcias hayan comenzado a deportar a decenas de activistas de todo el mundo, incluidos españoles, que participaban en la Marcha Global a Gaza.

"La decisión de las autoridades egipcias de impedir la Marcha mediante la detención y expulsión de activistas solidarios internacionales no solo subraya su complicidad con el bloqueo de Gaza, sino que también refleja su política más amplia de represión implacable contra el activismo pacífico", indicaron.

Fuentes de seguridad egipcias confirmaron a EFE este jueves que ya han iniciado la deportación de todos aquellos activistas que han intentado ingresar al país para participar en la marcha, incluso si cuentan con visados válidos, y subrayaron que aquellos que ya estén en el país con esa intención también serán detenidos y deportados "de inmediato".

Egipto ya señaló el miércoles la necesidad de "obtener una aprobación previa" para la marcha y que sólo iba a permitir algo así si se siguen "los canales oficiales", que pasan por solicitarlo en las embajadas egipcias en el extranjero.

Los organizadores de la Marcha, cuyo fin es romper el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria para el enclave palestino, admitieron también el miércoles no haber recibido ninguna respuesta oficial egipcia a su pedido.

El grupo esperaba que unas 4,000 personas participasen en la movilización , que preveía concentrarse en El Cairo en la jornada de hoy y salir mañana día 13 en un convoy hasta la ciudad de Al Arish, capital del norte del Sinaí.

Luego pretendían caminar tres días hasta Rafah y acampar otras 72 horas en la frontera, para luego regresar a la capital egipcia.

El Norte del Sinaí es territorio prohibido para los extranjeros, que solo pueden acceder con permiso expreso de las autoridades.

La Embajada española en El Cairo también advirtió de que la marcha no está autorizada por las autoridades egipcias y recordó que participar en una manifestación en el país árabe sin estar autorizada previamente supone "una infracción punible".