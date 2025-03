Imparten plática informativa de huella hídrica en cerro de la Cruz

El departamento de Cultura del Agua del Sapal, impartieron una plática informativa con dinámicas del tema “Huella Hídrica” y en el CRECO del vivero ‘Las Auras’ a madres de familia de la Colonia Cerro de la Cruz, el día de ayer, martes 18 de marzo.

La funcionaria explicó que la huella hídrica es la cantidad de agua que se gasta en bienes y servicios. Un ejemplo que brindó fue “tomar una taza de café, no solo es el agua que te sirves para disolver el café, sino que abarca desde la siembra, la cosecha, producción y elaboración del café instantáneo que son alrededor de 250 litros de agua durante el proceso.

Otro tema que se abordó fue la disponibilidad del agua existente: el 70 por ciento (%) de la superficie del planeta está cubierta de agua, de ese porcentaje, el 97.5% del agua es salada y el 2.5% es dulce, que se comparte con industrias, uso agrícola, y menos del 1% del agua dulce está disponible para consumo humano y los ecosistemas.

Además, hizo una comparativa entre el año 2010, que se contaba con 140 mil habitantes, y el año 2020, cuyo número de habitantes ascendió a 160 mil, sin embargo, la cantidad de agua que se comparte sigue siendo la misma para toda la población, razón por la cual es de suma importancia continuar promoviendo la cultura del cuidado del agua.

“Si en una familia de 5 personas, los hijos se casan y compran una casa en el mismo vecindario, ya no será una sino 4 familias diferentes, y ya no serán 5 sino 8 o hasta más personas. No es que haya menos agua, sino que la población ha crecido, hay más gente en el municipio, pero la cantidad de agua con la que se abastece es la misma”, explicó Guadalupe Badillo.