IMM Torreón lanza Código QR Violeta en transporte público para proteger a mujeres

El Instituto Municipal de la Mujer y Torreón Seguro lanzan nuevas herramientas, incluyendo un botón de pánico y unidades de transporte capacitados, para atender casos de violencia y acoso

IMM Torreón lanza Código QR Violeta en transporte público para proteger a mujeres

IMM Torreón lanza Código QR Violeta en transporte público para proteger a mujeres

GUADALUPE MIRANDA

Aunado al botón de pánico disponible a través de la aplicación Torreón Seguro, el Instituto Municipal de la Mujer pondrá en marcha una nueva herramienta de atención a posibles víctimas de violencia o acoso a través de un código QR Violeta, con el que contarán las unidades del transporte público, cuyo llamado habrá de recibir la Dirección de Seguridad Pública Municipal para su atención.

Sobre esta nueva herramienta, la titular del IMM Torreón, Amira Darwich, comentó que anteriormente solo se capacitaba a los conductores de taxis y actualmente, son más de 400 los operadores de transporte público, los que han sido capacitados sobre el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia o posibles Mujeres Violentadas.

“Pero también terminando la capacitación, vamos a empezar a rotular camiones donde vienen qué hacer en caso de que te sientas en peligro tanto que sepan las mujeres que el operador está capacitado en un protocolo, que no va hacer a lo que se le ocurra sino que ellos saben cuál es el protocolo, que puede acudir a él, pero también vienen todos los datos de la Policía Municipal, El compromiso del alcalde es amplio y se hizo un código QR Violeta, todas las llamadas que entren por ese código, ya sabe Seguridad Pública que es el algo relacionado con violencia a las mujeres y van a mandar a la unidad”, detalló la funcionaria municipal.

Sobre el Botón de Pánico, Darwich comentó que se ha sugerido a todas las usuarias del Instituto contar con esta aplicación, que incluso dijo, es también para hombres.

“De hecho tenemos el botón de pánico pero aún así quisimos dar un paso adelante que está a través de la aplicación Torreón Seguro, que también siempre recomendamos que todas las mujeres lo traigan. A través de Torreón Seguro saben que cuando se sientan en peligro, tocan el botón y por geolocalización llega una unidad ahí a donde están ellas a auxiliarlos”, dijo.


Y explicó que no es necesario hablar con nadie, “la verdad para mí fue un gran acierto por parte del alcalde el botón de pánico porque es dónde estés y puede ser hombre puede ser mujer, no importa la edad, tu traes tu botón, si te sientes que corres riesgo, lo oprimes, y no necesitas hablar con nadie”.


               
               


               

               
               

               
               
               
IMM Torreón lanza Código QR Violeta en transporte público para proteger a mujeres


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
