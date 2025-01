Imelda Garza Tuñón: “Nunca le quitaré a mi hijo su abuela”

Imelda Garza Tuñón, la nuera de Maribel Guardia, está controlando sus emociones para poder tener claridad en este sorpresivo proceso legal que emprendió su suegra en su contra luego de denunciarla por violencia familiar y haberla alejado de su hijo hace casi una semana. La viuda de Julián Figueroa tiene claras cuáles fueron las arbitrariedades que se cometieron en su caso y manda un mensaje a la actriz y abuela de su hijo.

"Estoy muy estresada, nerviosa, ya se cumple una semana de que no veo José Julián y me siento muy, muy triste por esto en su momento estuve muy desesperado, ahorita estoy tratando de mantener la calma porque pues tengo que pensar, tengo que actuar tranquilamente para que sea la mejor resolución para él", expresó en entrevista para "De primera mano".

Imelda confesó no saber por qué le quitaron a su hijo, consideró que más que un tema legal se trata de un tema de "miedo" por parte de Maribel y su esposo Marco Chacón; Imelda mencionó que se enteró que tenía una denuncia en su contra por los medios de comunicación, porque a ella no le notificaron nada, tampoco le han practicado prueba alguna como se presumió, aunque ella ya se realizó unas por su cuenta y compartirá los resultados.

Rodeada de un equipo legal, Garza admitió que cuando las autoridades se llevan a su hijo y lo separan de ella, no tuvo asesoría jurídica de ningún tipo, el menor vivió un momento traumático y hasta violento; Imelda negó que las supuestas pruebas que circulan en redes en su contra, donde han intentado pintarla de adicta, no son verdaderas.

"Vi circulando unas fotografías que parecían bajadas de un navegador, me tienen en un video en donde estoy recogiendo un vaporizador de detrás de una Virgen de Guadalupe, no tiene ninguna prueba contundente en mi contra ni donde se pruebe lo que están diciendo, la verdad es que no tiene ninguna prueba en donde vean ellos que lo que dicen es cierto".

Imelda cuenta que a inicios de diciembre su papá estuvo conviviendo con Maribel Guardia y ella nunca le dijo algo sobre su supuesto mal proceder como madre, algo muy extraño, sostiene, además de que supuestamente nunca se le externó a ella nada sobre el tema de cómo ejercía su maternidad.

Tuñón niega que ella no haya estado inmiscuida en los asuntos escolares de su hijo, admite que tanto ella como la abuela de su hijo asistían juntas a festivales o a actividades a las que eran convocadas, por ello es que para ella y su familia la denuncia de Maribel fue toda una sorpresa, además de que el proceso no ha sido el mejor.

"De todo me enteré por los medios de comunicación, lo de la denuncia me enteré por medios de comunicación, a mí no se me notificó jamás de ninguna denuncia, no me hicieron las pruebas pertinentes, no tuve lectura de derechos, no tuve asesoría jurídica en el momento del caos, se llevan a mi hijo ya no lo volví a ver, o sea cuando le iban a tomar una supuesta declaración y ya no lo vuelvo a ver y luego se me informa que lo habían entregado a a su abuela paterna, cuando se supone que todo esto se me tiene que notificar, no se me notificó absolutamente nada: una sustracción de mi hijo de la escuela para la fiscalía y de la fiscalía se lo llevan a un cuarto en donde no estoy presente yo, no está presente un abogado y ya no lo vuelvo a ver", enlistó.

Imelda Garza considera que tras la muerte de su esposo Julián, a ella la empezaron a hacer a un lado sobre la crianza y el cuidado de su hijo José Julián, algo que quiso recuperar y que por ello se salió de casa de Maribel para irse a su departamento con su hijo.

"Me fueron apartando poco a poco de mis derechos como madre", consideró, y admitió que lo que busca es inculcarle los valores que le quiere inculcar, además de que cuando están solos el niño la obedece más y todas las cosas se dan mucho mejor entre ellos, sin embargo, es clara al decir que nunca le impediría a su hijo ver y convivir con su abuela.

"Yo jamás en la vida le quitaría el derecho a mi hijo de ver a su abuela porque es un derecho del menor a ver a su abuelita, por supuesto, pero sí si quiero hacerlo yo sola (ser mamá)".

La viuda de Julián Figueroa, quien no ha tenido contacto ni con su hijo ni con su suegra, hizo un llamado para que recuperen la sana convivencia que tenían, y remarcó que nunca le negará a José Julián que conviva con su abuela, pues además, el niño la ama.

"Que (Maribel) piense primero que nada en Julián, qué hubiera querido Julián, ¿cómo se estaría sintiendo en estos momentos si supiera que pues han hecho pasar por eso a nuestro hijo, por esta situación tan traumatizante?, porque la verdad es que yo siento que sí va a tener que tener atención después de esto es un hecho que va a quedar marcado en su mente por el resto de su vida, y que también yo sé que tiene miedo pero es algo muy normal que yo quiera irme de su casa con mi hijo y que quiera ejercer mi libertad como madre con él, que nunca le negaría el derecho de mi hijo a verla porque es el derecho de José Julián tener una abuela que ella quiere mucho, él la ama, entonces jamás le daría ese derecho a José Julián e híjole, y pues que hay que tratar de recuperar esa sana convivencia porque si está muy feo que José Julián se esté dando cuenta de pues de que no quiere a su mamá".

Garza afirmó que desde hace varios meses no la informan sobre cómo va el proceso de la herencia de su esposo Julián, y desconoce su Marco Chacón, esposo de Maribel, es el representante legal del menor.