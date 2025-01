Imelda Garza supo que esperaba un hijo hasta el sexto mes de embarazo

Imelda Garza vivió un embarazo poco común, ya que fue hasta el sexto mes que supo que esperaba a José Julián, pues en una entrevista de hace seis años confió que no tuvo ningún síntoma; no fue sino hasta que su vientre comenzó a lucir abultado que acudió al médico y descubrió que su hijo estaba próximo a nacer.

Este mayo, el pequeño José Julián cumplirá ocho años y, pese a su corta edad, siempre ha estado frente a cámaras, micrófonos y reflectores, esto debido a que era el nieto de dos figuras importantes en el medio; Maribel Guardia y Joan Sebastian.

Tras un año de nacimiento, su padre, Julián Figueroa, que en esa época se encontraba impulsando su carrera como cantante, concedió una entrevista a la periodista Matilde Obregón, en la que también estuvieron presentes Imelda y el menor.

Fue en ese entonces cuando Imelda contó cómo fue que se enteró de su embarazo, seis meses después de que el bebé ya se estuviera gestando en su vientre, noticia que la pareja nunca ocultó y que, de hecho, fue sonada en los programas de espectáculos.

Garza confió que, debido a sus actividades gimnásticas, no atravesó los síntomas típicos del embarazo, por lo que pasó mucho tiempo antes de que supiera que esperaba a su primer hijo.

"Lo que pasa es que yo hacía mucha danza aérea, entonces no tuve los síntomas del embarazo, hasta los seis meses empecé a sentir una bola aquí", dijo, mientras dirigía su mano a su vientre.

Preocupada y con el consejo de su familia, "Ime" acudió a valoración médica en donde recibió la noticia.

"Dije: ´¿qué está pasando?´, mi familia me decía: ´tienes algo, ve y chécate´, y que voy y me checo y ´zas´ y que se llama José Julián y es niño", expresó.

Julián rememoró que la primera en conocer el sexo del bebé fue Imelda, pero decidió hacerle una broma, pues por un sueño que tuvo, él estaba convencido que sería un niño, por lo que ella le dijo lo contrario.

"Yo había soñado que teníamos un hijo, que era igualito a mí y que se llamaba Julián, entonces me dice ´¿qué es?´, hombre o mujer, y le dije ´no, te aseguro que es hombre´, no lo digo por machista, ni nada por el estilo; me hubiera dado la misma satisfacción tener una niña, yo sabía... lo presentía".