Imelda Garza contacta a Maribel Guardia para preguntar por su hijo

Imelda Garza revela que, tras 15 días de estar lejos de su hijo José Julián, ha buscado en más de una ocasión a Maribel Guardia para tratar de encontrar una solución a la situación que enfrentan, sin embargo, no ha obtenido respuesta de la actriz.

En entrevista con "Kadri Paparazzi", la joven dio a conocer este martes que, pese a las diferencias con Maribel y la acusación que la actriz interpuso en su contra, ha tratado de contactarla para conversar de forma civilizada.

Sin embargo, expresó que Maribel no le responde ninguno de sus mensajes:

"Ella no, hasta ahorita no se ha comunicado conmigo, yo he tratado de comunicarme con ella, tengo los mensajes donde le digo: ´quiero ver a mi bebé´, y otras cosas, claro, estoy muy enojada, por supuesto, pero le estoy diciendo y diciendo, pero no, ni siquiera me deja verlo, no sé qué está pasando con él, ni un audio ni un video, nada".

La joven dijo que sigue en la espera que las autoridades y la Fiscalía se pongan en contacto con ella, para ser sometida las pruebas correspondientes, que arrojen si es apta o no es apta para continuar con la crianza de su hijo.

Garza contó que las autoridades argumentaron que, si hasta el momento, no la han contactado es porque la citarán, de forma sorpresiva, para que no cuente con ningún tipo de aviso previo, que la impulse a cambiar sus prácticas cotidianas y, esto, pudiera cambiar los resultados de las pruebas.

"Hay que tener en cuenta que yo metí un documento donde le exijo a la Fiscalía que se me hagan las pruebas, y no se me hacen hecho las pruebas y ni se me ha contactado para ver si voy a hacer las pruebas, es que dicen: 'No, es que no se le va a avisar, va a ser sorpresa', bueno, tampoco se me ha sorprendido para hacerme estos exámenes toxicológicos, por lo que yo tuve que acudir a dos laboratorios diferentes", ahondó.

Pese a las negativas de la actriz y los ataques que asegura que ha hecho en contra de su imagen, Imelda pide a las personas que no tomen partido por las partes, pues se trata de una circunstancia que sólo compete a dos; a ella y a su suegra.