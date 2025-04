Imagen del GIFF 2025 es un homenaje a Hitchcock

Este año, el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), a través de su tema e imagen, El Vértigo, rinde homenaje no solo a la estética y al suspenso del maestro Alfred Hitchcock, sino también a la emoción primigenia que palpita en nuestros corazones en esta etapa tan incierta de la historia humana, haciéndonos sentir precisamente un vértigo que no es sólo individual, sino social y global, y que nos representa a todos en la vulnerabilidad.

La imagen de Vértigo para el GIFF 28, que se realizará del 25 de julio al 3 de agosto, fue diseñada por Analí Jaramillo (Directora de Imagen y Promoción del Festival) y Reto Estudio, agencia de comunicación visual ubicada en San Miguel de Allende. "Surgió a partir de pláticas sobre este sentimiento que va creciendo en los tiempos actuales de no saber qué es real entre las noticias en internet; esa sensación de incertidumbre, la ansiedad de estos tiempos polarizados, la sensación de ir cayendo y no saber qué nos depara el futuro me inspiraron para pensar en el tema de Vértigo. Platicamos de explorar los temas del cine noir y me gusta mucho cómo Hitchcock hace la metáfora de la espiral en 'Vértigo' y cómo lo vemos todo el tiempo en esta película, me gusta mucho el ambiente surreal y el hecho de que se le aparecen espirales por todos lados al protagonista, a mí esa metáfora me gusta", revela la diseñadora.

La analogía con la película de culto "Vértigo", del Maestro del Suspenso, no es casual, ya que al igual que en la cinta de 1958, actualmente la mirada se disloca y la realidad se torna engañosa. Sin embargo, el cine nos ofrece un espacio para contemplar, sentir y reflexionar sobre nuestros miedos y esperanzas compartidas, porque es a través de la lente que se vislumbran tanto los abismos como los futuros posibles.

En el umbral de una época marcada por la incertidumbre, evocamos la imagen icónica de "Vértigo" para proyectar la ansiedad colectiva que nos sacude hoy, mientras vivimos con la sensación de estar en caída libre, aferrados a un borde invisible que de un momento a otro podría desaparecer bajo nuestros pies, como si en una fracción de segundo el mundo se balanceara al borde del vacío donde nuevas estructuras de poder emergen, las economías se tambalean, el pensamiento se transforma y el espíritu humano busca un ancla ante la tempestad.