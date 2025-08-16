Deportes Santos Laguna Liga MX Junior Asunción 2025 Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna

Iguala la Sub-21 de Santos Laguna contra Cruz Azul en CDMX

HUMBERTO VAZQUEZ FRAYRE

En partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Sub-21, Santos Laguna igualó 1-1 con Cruz Azul, esta mañana de sábado en las instalaciones de La Noria.

El tanto albiverde fue obra del atacante Tahiel Jiménez, quien en el minuto 47 definió de pierna derecha para adelantar a los Guerreros en el marcador.

El cuadro local consiguió la igualdad en el transcurso de la segunda mitad. Los cementeros se quedaron con el punto extra, al ganar 3-1 en los lanzamientos desde el manchón penal.

Los juveniles Guerreros retomarán entrenamientos en el Territorio Santos Modelo (TSM), de cara al encuentro del próximo fin de semana ante los Bravos del FC Juárez en la frontera de Chihuahua.





               
               


               

               
               

               
               
               
