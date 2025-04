IEC admite denuncia por violencia política de género en contra del diputado Antonio Attolini

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) admitió la denuncia por violencia política de género en contra del diputado Antonio Attolini Murra, misma que fue presentado por la síndica de mayoría del Municipio de Torreón, Natalia Fernández Martínez.

El 14 de febrero inició un procedimiento de violencia política de género en contra del legislador local de Morena, pues siendo Fernández Martínez secretaria del Ayuntamiento, Attolini Murra se expresó en una entrevista de forma despectiva hacia su persona, no en el tema de servicio público, sino personalmente, lo que causó un agravio a su vida política, según mencionó la hoy síndica.

Recordó que las medidas cautelares que fueron solicitadas de su parte no fueron admitidas toda vez que se priorizaba el derecho a la libertad de prensa, sin embargo, expresó que "el diputado lo malentendió como que ya no era parte de un proceso y ahora nos están notificando que la audiencia de alegatos y pruebas es el próximo 7 de abril, es decir, se admite la denuncia, se está investigando".

Fernández dijo que el Instituto enviará diligencias de investigación a otros interesados o presuntos responsables que considere, de manera que en la audiencia se espera aclarar si existió o no violencia política por razón de género.

La edil aclaró que la denuncia fue admitida y lo que no se autorizó fueron las medidas cautelares, indicó que es un caso similar de la senadora Cecilia Guadiana, quien también denunció a Attolini por esta conducta, que calificó como "típica y reiterada del diputado en relación a como se refiere a las mujeres y bueno, pues estamos en Coahuila y aquí con las mujeres no se puede meter nadie", dijo.

"Estamos abiertas a las críticas, al escrutinio público, sin embargo, es muy distinto eso a la forma como se refieren a las personas y como es algo típico ya del diputado, de ofender a la gente", añadió.

LA DENUNCIA

En los hechos, Fernández señaló que el primero de enero de 2022 tomó protesta como secretaria del ayuntamiento de Torreón, gestión que llevó a cabo hasta el 22 de marzo de 2024, tomando protesta nuevamente el día 5 de junio de 2024 para ejercer su cargo. Menciona que del periodo del 22 de marzo al 4 de junio del mencionado año, renunció al cargo para realizar actividades partidistas dentro del proceso electoral 2024, pues contendió como candidata a síndica dentro de la planilla Alianza Ciudadana por la Seguridad, que integraron los partidos PRI, PRD y UDC.

Menciona que el primero de enero de 2024, Attolini Murra inició su cargo como diputado plurinominal del partido Morena dentro de la LXIII Legislatura del Congreso Local y que el primero de enero del siguiente año, ella tomó protesta como primera síndica del ayuntamiento para el periodo 2025-2027.

Agregó que el 25 de enero del año en curso, en un medio de comunicación de circulación estatal, en su versión digital y en prensa escrita, se publicó la columna “De buena fuente” con el título “Coahuila: ´Son puros inútiles´ los colaboradores de Román Cepeda en Torreón”, de autoría del C. Ulises Salas. Teniendo como contenido el siguiente: “El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, “está rodeado de puros colaboradores inútiles que no le ayudan en nada”, acusó el diputado local morenista Antonio Attolini. “En particular Natalia Fernández, con quien me reuní varias veces para tratar el tema del TSM y el accidente fuera del estadio”, acotó Attolini Murra.

Fernández Martínez, narró que, de tal situación, tuvo conocimiento el 25 de enero del presente año y que, según el autor, el servidor público la calificó como “inútil” de una manera particular, a fin ofenderla e insultarla de una manera personal por el hecho de ser mujer y él encontrarse en una posición de poder, reflejando una discriminación al devaluarla como persona.

Fernández Martínez, dijo que los hechos narrados le causaron una seria afectación, pues mediante las declaraciones publicadas en la mencionada columna se afectó su salud emocional, imagen y su reputación como persona, mujer y funcionaria pública, y principalmente se le impide ejercer libremente sus derechos políticos electorales.