Hugo Aguilar no prevé aumentar el presupuesto de la SCJN para 2026

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, anunció que propondrá una disminución de los salarios en el Máximo Tribunal del país.

La declaración la hizo en San Lázaro, a donde acudió para reunirse con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y diputados oficialistas, y participar en el foro "México pluricultural: Avances y retos en los derechos de los pueblos indígenas".

"Estamos haciendo ya la revisión del funcionamiento de la Corte, su presupuesto, y vamos a hacer algunos ajustes, o a proponer algunos ajustes, porque como saben, quién va a tomar la decisión va a ser el órgano de administración judicial, pero hemos revisado y todavía falta ajustar salarios, vamos a ir a la baja", dijo Aguilar Ortiz.

Detalló que no prevé aumentar el presupuesto que recibirá la SCJN para el próximo año, que tiene un aumento de alrededor del 8%.

"Varias de las iniciativas que vamos a tomar para acercar la justicia al pueblo, reorientación de recursos, no va a implicar gastos mayores, vamos a salir con el presupuesto, el proyecto de presupuesto que tienen ahora tiene un incremento del 8%, poco más arriba de la inflación", comentó.

Sin embargo, afirmó que se reunirá con el coordinador de Morena después de que asuma funciones, el 1 de septiembre, para definir el presupuesto que erogará la Suprema Corte en 2026.