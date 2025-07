'Huachicol no se ordeñó en Coahuila', afirma Manolo Jiménez sobre decomiso de millones de litros

Luego de que más de 15 millones de litros de combustible fueron asegurados en un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales en territorio coahuilense, una cifra que llama la atención por su magnitud y por la naturaleza del decomiso, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que no se trata de combustible ordeñado de ductos en el estado, sino de un cargamento que transitaba por Coahuila.

El mandatario estatal señaló: "Esta es una muestra más de que aquí le entramos con todo al tema de seguridad y sus diferentes vertientes; en Coahuila hay toda la voluntad política por parte de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno, así como de los municipios".

El mandatario estatal detalló que los operativos derivan de investigaciones federales, que encabeza el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch: " A raíz de estas investigaciones se hace una importante coordinación; también hay que resaltar que es una muestra de voluntad y trabajo conjunto que tenemos con la Federación, el Ejército Mexicano, con la Marina de México y la Guardia Nacional".

Manolo Jiménez Salinas añadió que una vez que se definieron los operativos, se ejecutaron en conjunto con resultados contundentes; sin embargo, reiteró que el combustible decomisado provenía de otro lado y no de Coahuila.

"No se trató del huachicol que se extrae, porque hay diferentes tipos, uno es el robo de combustible de los ductos y de acuerdo a las investigaciones, el que se detectó en nuestro estado no fue extraído de ductos, sino que venía de otro lado; por eso es muy importante que la gente sepa que cruzó por Coahuila y aquí se dio el golpe, aunque no puedo comentar más detalles para no mermar las investigaciones", dijo.