Huachicol incautado en Coahuila no fue extraido en el estado, asegura Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó este lunes la incautación de una cantidad histórica de combustible ilegal en la entidad, la segunda en lo que va del mes, y aseguró que el operativo es muestra de la coordinación y voluntad política para combatir frontalmente al crimen organizado.

Jiménez explicó que el aseguramiento forma parte de una serie de investigaciones iniciadas a nivel federal, encabezadas por el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Según dijo, la operación fue ejecutada de forma conjunta por autoridades estatales y federales, incluyendo al Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

“Este combustible proviene de otro lado, no es de los ductos, sino proviene de otro lado, no quisiera yo comentar más detalles para pues no mermar las investigaciones, pero algo que es muy importante es que la gente sepa que no es combustible extraído de ductos de Coahuila, sino proviene de otra parte, venía cruzando por Coahuila y aquí es donde se da el golpe”.