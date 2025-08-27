Horario y transmisión para ver en vivo a la mexicana Renata Zarazúa en el US Open

Deportes US Open Liga MX Fórmula 1 Santos Laguna Checo Pérez

US Open

EL UNIVERSAL

Renata Zarazúa está viviendo el momento más brillante de su carrera.

Luego de una histórica victoria ante Madison Keys, la mexicana no solo avanzó a la segunda ronda del US Open 2025, sino que también se convirtió en la primera tenista nacional en vencer a una top 10 en un Grand Slam.

El siguiente reto para la tenista azteca será la francesa Diane Parry, una jugadora joven, talentosa y con un estilo de juego poco convencional.

Renata, quien se encuentra ante una gran oportunidad para hacer historia y mostrarse como una cara del deporte en Latinoamérica, saldrá con la motivación y respaldo de la afición.

Ambas jugadoras se enfrentan por primera vez en el circuito profesional, lo que añade emoción al encuentro.


Horario y canales para ver a Renata Zarazúa en el Us Open


Transmisión


• Televisión: ESPN 2


• Streaming: Disney+


Horario del partido


• Fecha: Jueves 28 de agosto - 14:00 hrs


               
               


               

               
               

               
               
               
