Horario de estreno de El Juego del Calamar 3 en México: ¡Descúbrelo!

La historia de juegos infantiles mortales y premios millonarios llega a su conclusión este 27 de junio con el estreno de la tercera temporada de El Juego del Calamar. El lanzamiento será simultáneo a nivel mundial a través de Netflix, y los fans de Latinoamérica deberán trasnochar para descubrir el desenlace.

Desde su debut en 2021, la serie sigue las impactantes aventuras de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), un hombre endeudado que se adentra en un juego clandestino. Tras ganar, vive atormentado durante tres años hasta que decide enfrentar a la organización detrás de los juegos. La segunda temporada terminó con una rebelión fallida, y la última entrega promete cerrar todos los arcos narrativos, incluido el de Jun-hee, una joven embarazada (jugadora 222).

MÁS INFORMACIÓN Netflix revela el último tráiler de El Juego del Calamar 3, ¿cuándo se estrenará en México?

Los fanáticos del fenómeno global El Juego del Calamar están al borde de sus asientos

El director Hwang Dong-hyuk ha revelado que esta temporada profundizará en las decisiones de Hwang In-ho (Lee Byung-hun), el líder de los juegos que opera bajo la identidad de Young-il, así como en las de Gi-hun y los sobrevivientes restantes.

El Juego del Calamar a la mexicana

En Ciudad de México, fans vivieron una experiencia inmersiva con juegos como Luz roja, luz verde; Pentatlón de juguetes tradicionales, y una lotería digital. Cada jugador tenía tres vidas y podía recuperarlas con ayuda de reclutadores. El evento, gratuito y con registro en línea, culminó el 22 de junio, dejando recuerdos inolvidables de esta adaptación única del fenómeno global.

Horario de estreno