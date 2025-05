Horacio Pancheri lanza reproche contra Marimar Vega y su esposo; lo llama 'pi... camarógrafo'

“¿Quién iba a pensar que se iba a clavar con un fotógrafo? Si me dices que anda con otro actor guapo, bueno… ¡pero con el pinche camarógrafo!”, soltó Horacio Pancheri con evidente sarcasmo e incomodidad al hablar de Marimar Vega, su expareja, durante una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin.

El actor argentino no solo dejó claro que la ruptura lo afectó profundamente, sino que también le sorprendió el rumbo que tomó la vida amorosa de Marimar tan poco tiempo después. “Una de las que más me partió la madre fue esta expareja, que a casi un mes se casó con el fotógrafo. Fueron semanas de terapia dura”, confesó.

Pancheri y Vega mantuvieron una relación de dos años durante la pandemia, tiempo en el que incluso vivieron juntos en Los Ángeles. Sin embargo, según el actor, diferencias importantes en sus proyectos de vida los llevaron a separarse en enero de 2021. “Ella quería embarazarse y yo no quise. Al principio no quería hijos ni casarse porque venía de un divorcio… y luego cambió de opinión”, explicó.

Más allá de los desacuerdos, lo que más molestó al argentino fue que Marimar iniciara una nueva relación con Jerónimo Rodríguez, el director de fotografía de la serie El juego de las llaves, producción donde ambos trabajaban. “Después se casó con el camarógrafo… Le mando un beso”, agregó con ironía.

Actualmente, Pancheri asegura que no mantiene ningún tipo de contacto con Vega y que tampoco tiene interés en retomar el diálogo. Ella, por su parte, ha sido más reservada, aunque en el programa Pinky Promise no dudó en calificar su relación con el actor como “una de las más tóxicas” que ha tenido. Incluso dijo que no lo invitaría a su podcast El rincón de los errores, considerándolo una “persona no grata”.

Hoy, Horacio Pancheri está casado con Isa Valero, arquitecta y empresaria venezolana con quien asegura haber construido la relación que siempre deseó. Marimar Vega, en cambio, contrajo matrimonio con Jerónimo Rodríguez el 26 de febrero de 2022 en una ceremonia privada en Acapulco, luego de un año de relación.