Homero Martínez y Susy Torrecillas anuncian entrega-recepción entre alcalde saliente y alcaldesa entrante

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, y la alcaldesa, electa, Susy Torrecillas, anunciaron en el despacho de la Presidencia Municipal el proceso de entrega-recepción entre la administración municipal saliente 2022-2025 y la administración entrante 2025-2028. Durante el encuentro, ambas autoridades (quienes también son esposos) reiteraron su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas para lo cual se crean, como lo marca la ley, dos comités que habrán de recibir el estado que guardan las diferentes áreas del gobierno.

El alcalde, Homero Martínez, expresó que este procedimiento se realizará en tiempo y forma, y será encabezado por el contralor municipal, José Alonzo Villalobos de la Cruz, quien coordinará los trabajos junto con los directores de cada dependencia mientras que por parte de la alcaldesa electa, Susy Torrecillas, será la licenciada, Laura Meraz, quien coordine al equipo de recepción.

“Hay que estar preparados para hacer no ser y dejar de ser. Yo estoy listo para entregar el poder a lo que ha decidido el pueblo de Lerdo, Susy Torrecillas, sea su próxima alcaldesa en de los próximos tres años 2025- 2028”, dijo Martínez Cabrera.

El alcalde dijo ser el más interesado en que la ciudadanía vea que es protocolo que se va a cumplir a cabalidad, que se entregue la administración en los temas financieros y que los directores entrantes revisen a los directores salientes. Señaló que la suya ha sido una administración en la que se ha dado resultados a la ciudadanía.

“Que en los 6 años que a mí me confirieron la confianza de administrar Lerdo Pues que podamos Entregarlo de una manera tranquila Yo le seguiré apostando a que Lerdo se siga manteniendo con paz y tranquilidad Y sobre todo en materia de servicios públicos que se mantengan para que la ciudadanía sea la que salga ganando”, aseguró el alcalde, quien anunció que su tercer y último informe de gobierno de esta administración será el 21 de agosto en el teatro Hermila Galindo, tentativamente a las 6 de la tarde, donde se rendirán cuentas a la ciudadanía.

“La gente valorará qué hicimos, y la historia nos juzgará, de lo que hicimos en estos años al frente del gobierno municipal”, comentó.

El alcalde señaló que uno de los temas que resolvió su gobierno fue la problemática del agua potable Y destacó que el lerdo prácticamente está cubierta al 100% y que fue uno de los compromisos realizados, además de la infraestructura en edificios de gobierno que eliminó rentas de otros edificios y destacó la inversión realizada en obra pública.

“Yo creo que porcentualmente, en lo general, tenemos entre un 20 y un 21 por ciento en global del presupuesto ejercido destinado a obra pública y yo creo que mi administración ha sido, entre las anteriores administraciones, la que mas porcentualmente destinamos y creo que eso se refleja en la calle y es la obra pública es lo que mas demanda la gente”, dijo el presidente municipal.

Entre los temas pendientes para Lerdo es terminar con el laudo laboral, señaló el edil, pues solo quedan 36 extrabajadores por liquidar, la gestión para concretar el nuevo IMSS de Lerdo.

“Hay otros temas externos que no dependen de nosotros, por muchas facilidades que demos, en tema de inversión privada, yo consideraría que es uno de los retos el tema de Fermachem, el tema de Iberdrola, de diferentes empresas donde traemos gestión”, señaló el alcalde, quien dijo que está satisfecho pero que le habría gustado hacer algunos temas de obra que tuvo que sacrificar por la pandemia del Covid-19 donde tuvo que decidir entre hacerlas o comprar medicamentos, tanques de oxígeno y ‘sanitizar’ espacios y otras acciones para atender urgencias de la población.

“Ustedes vieron que en la pandemia algunos directores se nos adelantaron, entonces quitamos recursos para algunas obras para atender el tema de la salud pero es una satisfacción decir que por ello salvamos vidas”, mencionó el alcalde.

El presidente municipal, Homero Martínez, al ser cuestionado sobre su futuro político por los medios de comunicación aseguró: “Ya hemos hecho un consenso, mi esposa y yo donde me dice que me toca cuidar los niños, hacerles lonche, que hagan la tarea y lo conlleva, mas delante Dios dirá, si el gobernador dice lo contrario también soy obediente”.

Gobierno de Puertas Abiertas: Susy Torrecillas

“Lo bueno tiene que continuar y yo en responsabilidad a lo que la ciudadanía nos confirió, empezamos este proceso de entrega-recepción en donde la licenciada Laura Meraz será la coordinadora general del órgano receptor para estos trabajos. Este gobierno, nosotros seremos de puertas abiertas, de mucho diálogo, de mucha cercanía con la gente”, aseguró Torrecillas, quien dijo que ha estado pensando en conformar un equipo de trabajo que le ayude a cumplir con todos los compromisos hechos en campaña.

Habló del programa de “borrón y cuenta nueva” en beneficio de la población, también del compromiso con los empresarios y comerciantes en licencias de funcionamiento para promover el desarrollo económico de la ciudad, además de adquirir nuevos camiones recolectores de basura además dijo que el turismo, la cultura, el deporte y el desarrollo económico serán rubros en los que hará equipo con la ciudadanía.

“Cuenten conmigo para tener un gobierno responsable, honesto y trabajador y el equipo de trabajo que me acompañe tiene también que ser un Equipo que esté cercano a la gente Que resuelva rápido, ágil y eficazmente las situaciones”, señaló Torrecillas.

Dijo que hará análisis de funcionarios que habrán de continuar y en dónde se habrá de renovar el personal. La toma de protesta como nueva alcaldesa será el 31 de agosto a las 6 de la tarde en el Polideportivo de Lerdo.

El regidor electo, Ángel Luna, quien aparece en la fotografía oficial que se tomó al equipo conformado para esta entrega-recepción señaló que seguramente se habrá de hacer una evaluación de los funcionarios salientes y la preparación de los entrantes. No obstante, mencionó que él no forma parte de esta Comisión: “Yo no soy parte de la Comisión de Entrega-Recepción. “Vinimos a atestiguar este procedimiento que marca la ley y estaremos atentos a los resultados que la Comisión que encabeza Laura Meraz entregue en agosto y en los primeros días de la próxima administración”, señaló Luna, quien destacó que seguramente se hará un escrutinio del trabajo realizado por funcionarios salientes y refirió que se requiere en Lerdo a los mejores perfiles para la administración entrante.