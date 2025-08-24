Hombre se quita la vida en la ciudad de Gómez Palacio, fue localizado por su hija

Un hombre se quitó la vida en el interior de su casa en la ciudad de Gómez Palacio, fue localizado por su hija.

Los hechos ocurrieron cerca de las 21:40 horas del pasado sábado 23 de agosto del año en curso en una vivienda de la colonia Francisco González de la Vega.

El hoy occiso fue identificado como José Carmelo de 57 años de edad, quien tenía su domicilio en el lugar de los hechos.

Fuentes de seguridad informaron que su hija llegó hasta el lugar y a buscarlo lo encontró en una de las área de casa.

De inmediato solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de una llamada telefónica al sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para revisar al masculino y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, resguardaron el domicilio hasta la llegada de los servicios periciales.

El Agente Investigador del Ministerio Público, se encargó de tomar conocimiento del deceso.

El cuerpo del hombre fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense para que se le practique la necropsia de ley.

Se informó que el hoy occiso tenía problemas psicológicos y que en anteriores ocasiones había atentado contra su integridad física.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, región Laguna, se encargará de continuar con los procedimientos establecidos por la ley en este tipo de casos.

Se informó que se trata del suicidio número 90 en todo el estado en lo que va del 2025.

LÍNEA DE AYUDA

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 911 2000, 800 822 3737 o al 55 52 59 81 21 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.