Hombre se arroja de puente en Gómez Palacio y sobrevive

Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

Un hombre presuntamente se arrojó del Puente Tlahualilo de Gómez Palacio, fue trasladado aún con vida a un hospital para su atención médica.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 15:00 horas de este sábado en el paso elevado ubicado sobre el bulevar Jabonoso y bulevar Ejército Mexicano, quedó sobre los carriles de Lerdo a Torreón.

Se trata de un masculino identificado como Alejandro de 45 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Miravalle.

Fue por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911, que se alertó a las autoridades sobre un suicida en el citado lugar.

Elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios al hombre.


Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a la Clínica 51 del IMSS a donde ingresó con un traumatismo craneoencefálico severo.


Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, resguardaron la zona mientras los rescatistas realizaban su labor.


El Agente del Ministerio Público acudió al hospital en mención para tomar conocimiento de las lesiones del individuo.


Se informó que la víctima sufre trastorno de ansiedad y que ya son varias las ocasiones que atenta contra su vida.


Finalmente se levantó un informe sobre lo sucedido para efectos de trámites en la Vicefiscalía Región Laguna.




               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Gómez Palacio

               


