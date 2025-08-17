Policiaca Accidentes Viales Detenidos Policiaca Saltillo Ramos Arizpe

Hombre resulta lesionado tras volcadura en San Pedro

La mañana del domingo se registró un accidente vial en el entronque al ejido Frontera, donde un vehículo particular salió del camino y posteriormente volcó, dejando como saldo a una persona lesionada.

El percance ocurrió alrededor de las 11:30 horas y fue atendido por elementos del Cuerpo de Bomberos a bordo de la máquina de ataque rápido número 18, así como por personal de Protección Civil en la unidad 33.

En el lugar las autoridades encontraron un automóvil de la marca Chevrolet línea Impala modelo 2012, el cual sufrió daños considerables. Los bomberos procedieron a desconectar la batería y controlar los derrames de líquidos para evitar un riesgo mayor.

El conductor, identificado como Yair de 31 años de edad, resultó lesionado y fue atendido en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja de San Pedro, quienes lo trasladaron a las instalaciones de la Clínica número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Estatal para tomar conocimiento del accidente y coordinar las labores de auxilio.




               
               


               

               
               

               
               
               
