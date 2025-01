Hombre que dormía en la calles es localizado sin vida, se encuentra en calidad de desconocido

Hombre es localizado sin vida sobre la avenida La Opinión, primeras evidencias apuntan que falleció por causas naturales.

El hallazgo lo realizaron trabajadores de un comercio local, mismos que alrededor de las 11:30 horas de la mañana se comunicaron a la línea de emergencias 911 para solicitar una ambulancia, ya que un hombre que no tenía casa y que dormía cerca de una palma ubicada sobre las avenida La Opinión, entre las avenidas 6 de Octubre y Victoria, no reaccionaba, señalando que desde la tarde del sábado no había llegado por su comida, como acostumbraba.

En la dirección se presentaron paramédicos de Cruz Roja y agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los cuales localizaron al hombre en la banqueta, entre un cúmulo de basura, cubierto con varias bolsas de plástico negras, algunos cartones y cubierto con una cobija, mismo que ya no contaba con signos vitales.

Los agentes acordonaron el área y esperaron el arribo del gabinete de la Fiscalía General del Estado integrado por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, personal de la unidad de Servicios Periciales y el agente investigador del Ministerio Público de la Delegación Laguna I.

A simple vista, los peritos forenses no le apreciaron huellas de violencia al fallecido de la tercera edad y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de rigor con la que se determinará la causa formal del deceso.

La carpeta de investigación fue abierta por el Ministerio Público a fin de esclarecer los hechos y hasta el momento el fallecido se encuentra en calidad de no identificado.