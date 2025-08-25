Hombre pierde la vida tras esquivar a una vaca sobre la autopista Saltillo - Torreón

Por esquivar una vaca, un hombre perdió la vida la mañana de este lunes, quien tras perder el control del volante, se impactó contra una camioneta.

Fue sobre la autopista Saltillo - Torreón, por donde transitaba un vehículo KIA, conducido a exceso de velocidad por Daniel Josué de 33 años de edad.

Justamente al arribar al kilómetro 41, una vaca se apareció en su camino, por lo que al intentar esquivarla, perdió el control del volante y bastaron un par de segundos para que se impactara contra una camioneta Silverado al igual que contra un remolque.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la Silverado identificado como Sergio de 39 años de edad resultó lesionado; mientras que Daniel Josué perdió la vida al instante.

Quienes presenciaron el accidente de inmediato detuvieron su marcha para ayudar a los implicados, además de solicitar la presencia de paramédicos a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al lugar acudieron oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes de inmediato aseguraron la zona; mientras que paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) valoraban a los dos conductores.

Una vez que confirmaron el deceso de Daniel Josué; trasladaron a Sergio a la Clínica 2 del IMSS en Saltillo, ya que presentaba lesiones en pierna izquierda de tibia y peroné.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal con destacamento en General Cepeda de la Fiscalía General del Estado fueron los encargados llevar a cabo las diligencias de campo correspondientes, así como recolección de indicios.

A fin de conocer las causas exactas de su muerte, el cuerpo se trasladó al Semefo para practicarle necropsia de ley.

Se espera que en breve acudan familiares del occiso para reclamar sus restos y trasladar sus restos a su ciudad de origen, Guadalupe Victoria, a fin de iniciar los servicios fúnebres.