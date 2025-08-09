Hombre pierde la vida en fuerte accidente sobre Saltillo 400

Un trágico accidente automovilístico cobró la vida de un hombre la noche de este sábado en la colonia Fovissste La Rosita, luego de que el vehículo que conducía se impactara violentamente contra una palma y, posteriormente, contra una camioneta.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:20 horas sobre la avenida Saltillo 400, a la altura de la calle Del Flamingo. La víctima fue identificada como Juan Ángel Talamantes, de 37 años de edad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Talamantes se desplazaba de sur a norte por la Saltillo 400 a bordo de un Bora de color Gris, presuntamente a exceso de velocidad. Antes de llegar al cruce con la calle Del Flamingo, perdió el control de la unidad, lo que provocó que se estrellara contra una palma, derribándola.

El fuerte impacto le habría ocasionado un golpe severo en la cabeza. Tras la colisión, el vehículo brincó el camellón central, invadió los carriles en sentido contrario y terminó chocando de frente contra una camioneta Toyota en color gris que circulaba de norte a sur.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, así como paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer por la víctima, quien ya no presentaba signos vitales. El área fue acordonada mientras el personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

La camioneta involucrada resultó con daños de consideración, aunque no se reportaron personas lesionadas entre sus ocupantes.

Las autoridades investigan las causas precisas del accidente, aunque se presume que el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo fueron factores determinantes en la tragedia.