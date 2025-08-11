Policiaca Fallecimientos Gómez Palacio Saltillo Accidentes viales Policiaca

Hombre muere tras ser atacado en la colonia Eduardo Guerra

Un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos la mañana del sábado 9 de agosto en la colonia Eduardo Guerra de Torreón. La víctima, identificada como Armando Buendía de 54 años de edad, falleció la noche del domingo debido a la gravedad de las heridas.

El reporte se recibió a las 06:43 horas mediante una llamada anónima, alertando sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la intersección de la privada Vallarta y avenida Sexta.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar y encontraron a Armando con tres impactos de bala: uno en el brazo, otro en la espalda y uno más en el rostro. Fue trasladado de emergencia al Hospital General de Torreón, donde permaneció bajo atención médica hasta que su condición se agravó y finalmente perdió la vida.

De acuerdo con los primeros testimonios, momentos antes de la agresión, la víctima y el presunto agresor se encontraban consumiendo drogas, cuando se desató una discusión en la que Armando supuestamente habría amenazado al otro individuo.

Agentes de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron en el lugar a un hombre identificado como Yahir “NN”, señalado como probable responsable del ataque quien se encuentra a disposición de la autoridad correspondiente a fin de que enfrente el proceso legal adecuado. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el móvil podría estar relacionado con viejas rencillas entre la víctima y el detenido.


El caso fue turnado al agente investigador del Ministerio Público de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado para las indagatorias correspondientes.


               
               


               

               
               

               
               
               
