Hombre muere tras ser aplastado entre dos nodrizas

Hombre muere tras ser aplastado entre dos nodrizas

EL SIGLO DE TORREÓN

Tras realizar una mala maniobra, un hombre terminó prensado entre dos nodrizas la tarde se este lunes en Saltillo.

Se trata de Prudencio de 56 años de edad, quien se encontraba laborando en el patio de embarque de la empresa Grupo Transportes y Traslados, ubicada en el kilómetro 10 de la carretera antigua a Monclova, a la altura del Parque Industrial Finsa.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos se registraron luego de que uno de los trabajadores realizaba maniobras para cargar combustible, no se percató de la presencia de Prudencio, por lo que al retroceder, lo prensó contra otra nodriza.

Tras percatarse de lo ocurrido, de inmediato solicitaron ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe.

Una vez que se valoró al hombre, éste presentaba traumatismo craneoencefálico con exposición de masa, por lo que confirmó el deceso, además de dar parte a las autoridades.


Oficiales de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientas que agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado iniciaron con las pesquisas así como recolección de indicios correspondientes.


El cuerpo se trasladó al Semefo a fin de practicarle la necropsia de ley.



               
               


               

               
               

               
               
               
