Hombre es agredido a batazos por sus cuñados en Gómez Palacio

Un hombre fue hospitalizado tras ser agredido con un bate de beisbol por sus cuñados en la zona rural del la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:00 horas del pasado sábado 09 de agosto del año en curso en el ejido Brittingham.

La víctima responde al nombre de Juan Gerardo de 32 años de edad, quien tiene su domicilio en la localidad antes mencionada.

Se informó que el hombre se encontraba de visita en casa de sus cuñados en compañía de su esposa Belén de 28 años.

Se trata de dos masculinos identificados como Isaac “N” e Israel “N”, de 41 y 44 años de edad respectivamente, quienes se encontraban en estado de ebriedad.

En un momento dado comenzaron a discutir y pasaron a los golpes, luego uno de los sujetos tomó un bate de beisbol y lo agredió en múltiples ocasiones.

Finalmente Juan Gerardo y su esposa se retiraron del lugar y posteriormente se trasladaron por sus propios medios a las instalaciones de la Clínica 51 del IMSS.

El personal del citado hospital activó los protocolos establecidos en este tipo de casos y dio aviso a las autoridades competentes sobre la presencia del paciente.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), realizó algunas entrevistas en el lugar para conocer mayores detalles sobre lo sucedido.

Por su parte, el Agente del Ministerio Público se encargó de tomar conocimiento de las lesiones de la víctima.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias para dar con los responsables y lograr su detención.