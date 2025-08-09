Policiaca Fallecimientos Accidentes viales Robos Policiaca Seguridad

Fallecimientos

Hombre encuentra a su madre en avanzado estado de descomposición

Hombre encuentra a su madre en avanzado estado de descomposición

Hombre encuentra a su madre en avanzado estado de descomposición

ISABEL AMPUDIA

En avanzado estado de descomposición, un hombre encontró a su madre al interior de su hogar, luego de ingresar a la fuerza pues desde hace varios días no le respondía sus llamadas, y a la cual sus mascotas ya la estaban devorando.

Fue hasta la casa ubicada en la calle Paloma de la colonia 15 de Septiembre en Saltillo, hasta donde arribó un busca de su madre, pues desde hace varios días no le respondía ni regresaba las llamadas.

Por varios minutos estuvo llamando a la puerta, y de nuevo no tuvo respuesta, por lo que una vez que la forzó, logró ingresar a la vivienda.

Macabro hallazgo fue él que hizo, pues su madre, Juana de 76 años de edad, no solo se encontraba en avanzado estado de putrefacción, sus mascotas, las cuales se encontraban hambrientas, ya se la habían empezado a devorar.

Tras el impacto, el hombre empezó a gritar hasta salir a la calle, situación que alarmó a los vecinos, por lo que de inmediato realizaron el reporte al Sistema Estatal de Emergencias 911.


Hasta el lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes al entrevistarse con el hombre, este les mencionó que desde hace cinco días no sabía nada de su madre, por lo que decidió ir a buscarla a su casa, sin imaginar que se encontraría con una terrible escena.


Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado también se hicieron presentes para llevar a cabo las diligencias de campo, así como recolección de indicios.


siglonet-228811


Según trascendió, a excepción de los daños que sufrió el cuerpo luego de que sus mascotas la empezaran a devorar, no presentaba huellas de violencia, por lo que no se descarta que las causas de su muerte fueron naturales.


Asimismo, los perritos fueron asegurados y trasladados a Control Canino, quienes estarán bajo observación.


El cuerpo de la occisa se trasladó al SEMEFO a fin de practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Fallecimientos. Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Hombre encuentra a su madre en avanzado estado de descomposición


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405228

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx