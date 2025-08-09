Hombre encuentra a su madre en avanzado estado de descomposición

En avanzado estado de descomposición, un hombre encontró a su madre al interior de su hogar, luego de ingresar a la fuerza pues desde hace varios días no le respondía sus llamadas, y a la cual sus mascotas ya la estaban devorando.

Fue hasta la casa ubicada en la calle Paloma de la colonia 15 de Septiembre en Saltillo, hasta donde arribó un busca de su madre, pues desde hace varios días no le respondía ni regresaba las llamadas.

Por varios minutos estuvo llamando a la puerta, y de nuevo no tuvo respuesta, por lo que una vez que la forzó, logró ingresar a la vivienda.

Macabro hallazgo fue él que hizo, pues su madre, Juana de 76 años de edad, no solo se encontraba en avanzado estado de putrefacción, sus mascotas, las cuales se encontraban hambrientas, ya se la habían empezado a devorar.

Tras el impacto, el hombre empezó a gritar hasta salir a la calle, situación que alarmó a los vecinos, por lo que de inmediato realizaron el reporte al Sistema Estatal de Emergencias 911.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes al entrevistarse con el hombre, este les mencionó que desde hace cinco días no sabía nada de su madre, por lo que decidió ir a buscarla a su casa, sin imaginar que se encontraría con una terrible escena.

Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado también se hicieron presentes para llevar a cabo las diligencias de campo, así como recolección de indicios.

Según trascendió, a excepción de los daños que sufrió el cuerpo luego de que sus mascotas la empezaran a devorar, no presentaba huellas de violencia, por lo que no se descarta que las causas de su muerte fueron naturales.

Asimismo, los perritos fueron asegurados y trasladados a Control Canino, quienes estarán bajo observación.

El cuerpo de la occisa se trasladó al SEMEFO a fin de practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.