Hombre en estado de ebriedad es arrollado al cruzar sin precaución en Saltillo

El estado de ebriedad en el que se encontraba un hombre, lo llevó a cruzar la calle sin precaución, por lo que fue arrollado por un vehículo el cual no logró frenar a tiempo.

Los hechos se registraron en el bulevar Otilio González, a la altura de la calle 27, en la colonia Nuevo Progreso, por donde un hombre de aproximadamente 40 años de edad, pretendía cruzar la transitada vialidad.

Tras cruzar sin ningún precaución, el hombre, quien se encontraba en estado de ebriedad, fue arrollado por un Ford Focus, el cual no pudo evitar golpear al hombre el cual salió proyectado varios metros hasta quedar mal herido sobre el pavimento.

De inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar los de Cruz Roja.

Por su parte, oficiales de Tránsito de la Policía Municipal, detuvieron al conductor del auto tras ser señalado como probable responsable del accidente y fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales.

Asimismo, el lesionado fue trasladado a las instalaciones de Cruz Roja a fin de deslindar responsabilidades y definir su situación legal.